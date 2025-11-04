Ο ΟΦΗ κάνει αγώνα δρόμου για να ανατρέψει την απόφαση αφαίρεσης τριών βαθμών

Η διορία που έχουν οι Κρητικοί για να πάρουν πίσω τους τρεις βαθμούς λήγει την Παρασκευή και οι επιτελείς του ΟΦΗ έχουν μπει σε έναν αγώνα δρόμου.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, οι άνθρωποι του ΟΦΗ δίνουν «μάχη», προκειμένου να πείσουν το CAS, να βγάλει προσωρινή αναστολή της απόφασης μέχρι την Πέμπτη.

Οι Κρητικοί με αυτή τη κίνηση θέλουν να προλάβουν τα χρονικά περιθώρια που έχουν στενέψει επικίνδυνα, προκειμένου να πάρουν πίσω τους τρεις βαθμούς που τους αφαιρέθηκαν πρωτόδικα.

Η οφειλή του ΟΦΗ προς τον Θανάση Παπάζογλου είναι ύψους 80 χιλιάδων ευρών συν τους τόκους και τις προσαυξήσεις, όμως ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης δεν θέλει να καταβάλλει το συγκεκριμένο ποσό.

Όπως αναφέρει το περιβάλλον του ομογενή επιχειρηματία, όταν απόκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του ΟΦΗ, τον διαβεβαίωσαν ότι καμία οφειλή από το παρελθόν δεν θα βάραινε τον ίδιο.

Έτσι, για τον Μιχάλη Μπούση είναι θέμα αρχής να μην πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, αφού ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ δεν αναγνωρίζει την οφειλή της προηγούμενης ΠΑΕ.

Η συγκεκριμένη απόφαση, μάλιστα αναμένεται να επηρεάσει και άλλες ομάδες, που παίκτες διεκδικούν χρήματα από τις παλαιές ΠΑΕ, όπως ο Άρης, ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ ο ΠΑΣ Γιάννινα και άλλες ομάδες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα δικαιωθούν οι ποδοσφαιριστές.