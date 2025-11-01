Άλβαρο ενόψει Ολυμπιακού: «Να κοντρολάρουμε το ρυθμό και το παιχνίδι»

Στον ρυθμό του παιχνιδιού στάθηκε ο Πέδρο Άλβαρο, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι του Άρη στην έδρα του Ολυμπιακού (20:00) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης σχολίασε για το μομέντουμ που βρίσκεται η ομάδα του μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και τη νίκη επί του Αιγάλεω, προσθέτοντας πως είναι κατάλληλοι προετοιμασμένοι να μονομαχήσουν με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη ΝΟΩΑ:

Για τα τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη, μέχρι τον αγώνα με το Αιγάλεω, απάντησε: “Πράγματι, στα τέσσερα παιχνίδια πριν τον αγώνα με το Αιγάλεω, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα για εμάς, που σε κάθε αναμέτρηση αναζητούμε τη νίκη. Φυσικά, η διάθεση δεν ήταν η καλύτερη. Αυτό τώρα άλλαξε. Στο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς κι αυτό θα κάνουμε. Μια νίκη είναι πάντοτε καλή. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά γι’ αυτό”.



Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: “Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Έτσι κι αυτό, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος διαθέτει μεγάλη ποιότητα ως ομάδα. Εμείς, όμως, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να διεκδικήσουμε τη νίκη. Όλα είναι πιθανά να συμβούν!”

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, τόνισε: “Αυτό που πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο είναι δουλειά του προπονητή μας να το πει. Φυσικά, έχουμε μελετήσει τον τρόπο που αγωνίζεται ο αντίπαλος, όπως κάνουμε σε κάθε ματς. Δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε με ακρίβεια το πλάνο. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε!”

Για τα σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Άρη σε άμυνα κι επίθεση κόντρα στον Ολυμπιακό: “Ο αντίπαλος έχει πολύ καλούς παίκτες σε πολλές θέσεις, ειδικά στην επίθεση. Επίσης, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να εστιάσουμε στον δικό μας τρόπο παιχνιδιού, στους εαυτούς μας. Να προσπαθήσουμε να κοντρολάρουμε το ρυθμό και το παιχνίδι”.

