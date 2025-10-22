Επιστροφή Ζέκα στον Παναθηναϊκό, εντάσσεται στο τμήμα σκάουτινγκ

Συνεχίζονται οι αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού, με τον Κάρλος Ζέκα να επιστρέφει στο Τριφύλλι, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο άλλοτε αρχηγός των Πρασίνων εντάσσεται στο τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειράς του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ζέκα στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου! Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στο Τριφύλλι, ο Ζέκα επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων.

«Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο», ήταν τα λόγια του Ζέκα μετά την έναρξη της συνεργασίας του.