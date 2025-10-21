Όλα δείχνουν ντεμπούτο Ράφα Μπενίτεθ την Κυριακή στη Λεωφόρο!

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN, ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται στην Αθήνα την Πέμπτη και θα γίνει προσπάθεια για να καθίσει στον πάγκο του Τριφυλλιού την Κυριακή στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο.

Αυτό που απομένει είναι να σφραγιστεί και με τυπικό τρόπο η συμφωνία των δύο πλευρών, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες. Το προσύμφωνο που υπεγράφη την Πέμπτη έχει «δέσει» τη συνεργασία αλλά τα… επίσημα συμβόλαια αναμένεται να υπογραφούν την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν ο Μπενίτεθ αναμένεται την Πέμπτη ή την Παρασκευή στην Αθήνα και θα αναλάβει άμεσα την ομάδα με το επικρατέστερο σενάριο να είναι να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή.