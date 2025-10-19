Αλλαγές στις κορυφές του 2ου και του 3ου ομίλου, αναλλοίωτες οι υπόλοιπες!

Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η Βέροια στον 2ο όμιλο, όπως ο Τηλυκράτης Λευκάδας στον 3ο, ανέβηκαν στην 1η θέση και δημιούργησαν έναν συναρπαστικό... συνωστισμό, ενώ η Νέα Ιωνία πλησίασε τον Άρη Πετρούπολης στον 5ο όμιλο. Ακάθεκτοι οι Πανθρακικός, Πύργος, Μύκονος και Σαρωνικός Αναβύσσου!

Τα αποτελέσματα της 5ης και 6ης αγωνιστικής: 1ος όμιλος ΑΟ Ξάνθη – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1 (87' Γκέκας / 6' Γιολβάνης) Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-0 (52' Ευσταθίου, 70' Ιγνατίδης) Πανθρακικός – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0 (16' Σαραντίδης, 26'-80' Παχούμης Χ., 40' Γκουτσίδης, 82' Γιανναράκης) Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός Θέρμης 4-1 (38' Αντωνιάδης, 56' Μπιμπισίδης, 68' Μπάμπουρας, 88' Βουδουρίδης / 33' Στεργίου) Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1 (8' Πουρναράς / 74' Αποστολίδης) Απόλλων Κρ.Βρύσης – ΠΑΟΚ Δυτικού 0-0 2ος όμιλος Βέροια – Ερμής Εξοχής 3-0 (44' πεν-67' Ιωάννου, 57' Πρασσάς) Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Σαρακηνός 1-0 (48' πεν Κυπαρίσσης) ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη 1-3 (76' πεν / 37' Σάλλα, 45+1' Τσάρας, 57' Κοτσίνης) Πιερικός – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-2 (2' πεν-87' πεν Παχάρο) Αστέρας Καρδίτσας – Ακρίτες Συκεών 2-0 (6' Βλησαρούλης, 59' Αναγνώπουλος) Εορδαϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 3ος όμιλος (6η αγωνιστική) ΑΕ Λευκίμμης – ΠΟ Ελασσόνας 1-0 (52' Πανταζής) Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-2 (22' Μορφάκης, 25' Τσούτσης) Άρης Φιλιατών – ΠΑΣ Λαμία 1-1 (76' Μπίκας / 18' Τρούμπουλος) Αναγέννηση Άρτας – Πρόοδος Ρωγών 0-1 (43' Λάκκας) Τρίκαλα – Ανθούπολη 2-0 (58' αυτογκόλ, 77' πεν. Λαμπίρης) Αστέρας Σταυρού – ΑΕ Ν.Σελεύκειας 2-2 (30'-80' Μανιώτης / 10'-41' Γκόλιας) Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου 4ος όμιλος Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3 (26' Στασινόπουλος, 51' Ηλιόπουλος, 90+ Γιαννόπουλος) Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44' Φωκαΐδης) ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12' πεν Χαντί, 23' Μακρής) ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (71') Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1 (31' Νιφορόπουλος / 45+2' Αγγελής) ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (14' Κουλούσιας) 5ος όμιλος Δόξα Βύρωνος – Εθνικός Αστέρας 2-1 (39' Τσαμπουράκης, 45+1' Μαραγκουδάκης / 54' πεν Χριστόπουλος) Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-1 (14' Μανιάς / 53' Αναστασόπουλος) ΑΟ Νέας Ιωνίας – Κένταυρος Βριλησσίων 3-0 (15' Πλατέλλας, 41' Παυλάκης, 63' αυτογκόλ) Διαγόρας Ρόδου – Ρόδος 2-2 (82'-87' Ιμεραλιλάι / 21' αυτογκόλ, 48' Δούμας) ΑΟ Καρύστου – Άρης Πετρούπολης 0-0 6ος όμιλος Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 4-0 (8' Τόσκα, 41' Τσιάβος, 52' Κέρκι, 88' Ζαχόλης) Ηλυσιακός – Εθνικός 1-2 (35' Καραγιάννης / 54' Γροντής πεν, 66' Τσατσαρής) Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0 (21' Καϊμακαμούδης) Χαϊδάρι – Ιωνικός 0-0 Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-1 (83' Αρναρέλλης) ΑΕ Μυκόνου – Θύελλα Ραφήνας 1-0 (52' Κέμπε) Αμαρυνθιακός – ΑΕΡ Αφάντου 0-1 (90+4' Μπέτσκα)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟ