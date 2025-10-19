MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Αλλαγές στις κορυφές του 2ου και του 3ου ομίλου, αναλλοίωτες οι υπόλοιπες!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η Βέροια στον 2ο όμιλο, όπως ο Τηλυκράτης Λευκάδας στον 3ο, ανέβηκαν στην 1η θέση και δημιούργησαν έναν συναρπαστικό... συνωστισμό, ενώ η Νέα Ιωνία πλησίασε τον Άρη Πετρούπολης στον 5ο όμιλο. Ακάθεκτοι οι Πανθρακικός, Πύργος, Μύκονος και Σαρωνικός Αναβύσσου!

Τα αποτελέσματα της 5ης και 6ης αγωνιστικής:

1ος όμιλος

ΑΟ Ξάνθη – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1 (87' Γκέκας / 6' Γιολβάνης)

Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-0 (52' Ευσταθίου, 70' Ιγνατίδης)

Πανθρακικός – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0 (16' Σαραντίδης, 26'-80' Παχούμης Χ., 40' Γκουτσίδης, 82' Γιανναράκης)

Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός Θέρμης 4-1 (38' Αντωνιάδης, 56' Μπιμπισίδης, 68' Μπάμπουρας, 88' Βουδουρίδης / 33' Στεργίου)

Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1 (8' Πουρναράς / 74' Αποστολίδης)

Απόλλων Κρ.Βρύσης – ΠΑΟΚ Δυτικού 0-0

 

2ος όμιλος 

Βέροια – Ερμής Εξοχής 3-0 (44' πεν-67' Ιωάννου, 57' Πρασσάς)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Σαρακηνός 1-0 (48' πεν Κυπαρίσσης)

ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη 1-3 (76' πεν / 37' Σάλλα, 45+1' Τσάρας, 57' Κοτσίνης)

Πιερικός – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-2 (2' πεν-87' πεν Παχάρο)

Αστέρας Καρδίτσας – Ακρίτες Συκεών 2-0 (6' Βλησαρούλης, 59' Αναγνώπουλος)

Εορδαϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-0

 

3ος όμιλος (6η αγωνιστική)

ΑΕ Λευκίμμης – ΠΟ Ελασσόνας 1-0 (52' Πανταζής)

Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-2 (22' Μορφάκης, 25' Τσούτσης)

Άρης Φιλιατών – ΠΑΣ Λαμία 1-1 (76' Μπίκας / 18' Τρούμπουλος)

Αναγέννηση Άρτας – Πρόοδος Ρωγών 0-1 (43' Λάκκας)

Τρίκαλα – Ανθούπολη 2-0 (58' αυτογκόλ, 77' πεν. Λαμπίρης)

Αστέρας Σταυρού – ΑΕ Ν.Σελεύκειας 2-2 (30'-80' Μανιώτης / 10'-41' Γκόλιας)

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου

 

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3 (26' Στασινόπουλος, 51' Ηλιόπουλος, 90+ Γιαννόπουλος)

Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44' Φωκαΐδης)

ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12' πεν Χαντί, 23' Μακρής)

ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (71')

Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1 (31' Νιφορόπουλος / 45+2' Αγγελής)

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (14' Κουλούσιας)

 

5ος όμιλος

Δόξα Βύρωνος – Εθνικός Αστέρας 2-1 (39' Τσαμπουράκης, 45+1' Μαραγκουδάκης / 54' πεν Χριστόπουλος)

Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-1 (14' Μανιάς / 53' Αναστασόπουλος)

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Κένταυρος Βριλησσίων 3-0 (15' Πλατέλλας, 41' Παυλάκης, 63' αυτογκόλ)

Διαγόρας Ρόδου – Ρόδος 2-2 (82'-87' Ιμεραλιλάι / 21' αυτογκόλ, 48' Δούμας)

ΑΟ Καρύστου – Άρης Πετρούπολης 0-0

 

6ος όμιλος

Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 4-0 (8' Τόσκα, 41' Τσιάβος, 52' Κέρκι, 88' Ζαχόλης)

Ηλυσιακός – Εθνικός 1-2 (35' Καραγιάννης / 54' Γροντής πεν, 66' Τσατσαρής)

Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0 (21' Καϊμακαμούδης)

Χαϊδάρι – Ιωνικός 0-0

Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-1 (83' Αρναρέλλης)

ΑΕ Μυκόνου – Θύελλα Ραφήνας 1-0 (52' Κέμπε)

Αμαρυνθιακός – ΑΕΡ Αφάντου 0-1 (90+4' Μπέτσκα) 


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟ 

Αλλαγές στις κορυφές του 2ου και του 3ου ομίλου, αναλλοίωτες οι υπόλοιπες!