Αλλαγές στις κορυφές του 2ου και του 3ου ομίλου, αναλλοίωτες οι υπόλοιπες!

Τα αποτελέσματα της 5ης και 6ης αγωνιστικής:
1ος όμιλος
ΑΟ Ξάνθη – Ποσειδών Μηχανιώνας 1-1 (87' Γκέκας / 6' Γιολβάνης)
Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 2-0 (52' Ευσταθίου, 70' Ιγνατίδης)
Πανθρακικός – Ορέστης Ορεστιάδας 5-0 (16' Σαραντίδης, 26'-80' Παχούμης Χ., 40' Γκουτσίδης, 82' Γιανναράκης)
Δόξα Δράμας – Θερμαϊκός Θέρμης 4-1 (38' Αντωνιάδης, 56' Μπιμπισίδης, 68' Μπάμπουρας, 88' Βουδουρίδης / 33' Στεργίου)
Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1 (8' Πουρναράς / 74' Αποστολίδης)
Απόλλων Κρ.Βρύσης – ΠΑΟΚ Δυτικού 0-0
2ος όμιλος
Βέροια – Ερμής Εξοχής 3-0 (44' πεν-67' Ιωάννου, 57' Πρασσάς)
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Σαρακηνός 1-0 (48' πεν Κυπαρίσσης)
ΑΕ Ευόσμου – Κοζάνη 1-3 (76' πεν / 37' Σάλλα, 45+1' Τσάρας, 57' Κοτσίνης)
Πιερικός – ΑΕ Αλεξάνδρειας 0-2 (2' πεν-87' πεν Παχάρο)
Αστέρας Καρδίτσας – Ακρίτες Συκεών 2-0 (6' Βλησαρούλης, 59' Αναγνώπουλος)
Εορδαϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 0-0
3ος όμιλος (6η αγωνιστική)
ΑΕ Λευκίμμης – ΠΟ Ελασσόνας 1-0 (52' Πανταζής)
Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-2 (22' Μορφάκης, 25' Τσούτσης)
Άρης Φιλιατών – ΠΑΣ Λαμία 1-1 (76' Μπίκας / 18' Τρούμπουλος)
Αναγέννηση Άρτας – Πρόοδος Ρωγών 0-1 (43' Λάκκας)
Τρίκαλα – Ανθούπολη 2-0 (58' αυτογκόλ, 77' πεν. Λαμπίρης)
Αστέρας Σταυρού – ΑΕ Ν.Σελεύκειας 2-2 (30'-80' Μανιώτης / 10'-41' Γκόλιας)
Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου
4ος όμιλος
Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3 (26' Στασινόπουλος, 51' Ηλιόπουλος, 90+ Γιαννόπουλος)
Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44' Φωκαΐδης)
ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12' πεν Χαντί, 23' Μακρής)
ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (71')
Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1 (31' Νιφορόπουλος / 45+2' Αγγελής)
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (14' Κουλούσιας)
5ος όμιλος
Δόξα Βύρωνος – Εθνικός Αστέρας 2-1 (39' Τσαμπουράκης, 45+1' Μαραγκουδάκης / 54' πεν Χριστόπουλος)
Απόλλων Καλυθιών – ΑΟ Νέας Αρτάκης 1-1 (14' Μανιάς / 53' Αναστασόπουλος)
ΑΟ Νέας Ιωνίας – Κένταυρος Βριλησσίων 3-0 (15' Πλατέλλας, 41' Παυλάκης, 63' αυτογκόλ)
Διαγόρας Ρόδου – Ρόδος 2-2 (82'-87' Ιμεραλιλάι / 21' αυτογκόλ, 48' Δούμας)
ΑΟ Καρύστου – Άρης Πετρούπολης 0-0
6ος όμιλος
Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 4-0 (8' Τόσκα, 41' Τσιάβος, 52' Κέρκι, 88' Ζαχόλης)
Ηλυσιακός – Εθνικός 1-2 (35' Καραγιάννης / 54' Γροντής πεν, 66' Τσατσαρής)
Ατσαλένιος – Γιούχτας 1-0 (21' Καϊμακαμούδης)
Χαϊδάρι – Ιωνικός 0-0
Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου 0-1 (83' Αρναρέλλης)
ΑΕ Μυκόνου – Θύελλα Ραφήνας 1-0 (52' Κέμπε)
Αμαρυνθιακός – ΑΕΡ Αφάντου 0-1 (90+4' Μπέτσκα)