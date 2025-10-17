Μπενφίκα και Φενέρ θα δώσουν «μάχη» για την υπογραφή του Μπενζεμά

Σε ένα άτυπο μεταγραφικό μπρα-ντε-φερ έχουν μπει η Μπενφίκα και η Φενέρμπαχτσε, που δίνουν «μάχη» για την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά.

Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο γνωρίζει καλά τον 37χρονο φορ, από τη συνεργασία τους στην Ρεάλ Μαδρίτης, και τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ήδη έχει μιλήσει μαζί του, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Marca», ο Μπενζεμά, αποκάλυψε πως δεν σκέπτεται να αποχωρήσει άμεσα από την ενεργό δράση και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Στο μεταξύ και η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ξεκίνησε επαφές με τον μάνατζερ του διάσημου επιθετικού.

Να σημειωθεί πάντως πως και για τις δύο ομάδες πρόβλημα είναι οι ετήσιες αποδοχές του βετεράνου στράικερ, οι οποίες φθάνουν στην Αλ Ιτιχάντ τα 50 εκατ. ευρώ (!) και θα πρέπει να να μειώσει κατά πολύ τις απαιτήσεις του για να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.