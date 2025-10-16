Άρης: Μεγάλο μέρος της προπόνησης ο Μεντίλ - Ξανά ατομικό ο Ράτσιτς

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:
Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης (19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Το πρόγραμμα της Πέμπτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.
Ο Χαμζά Μεντίλ ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό και ο Κάρλες Πέρεθ θεραπεία και ατομικό.
Αύριο, Παρασκευή οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στο «Δασυγένειο».