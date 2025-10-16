Γκιουλέρ: «Με τον Μπαπέ ένα βλέμμα είναι αρκετό, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον Τσάμπι Αλόνσο»

Ο Αρντά Γκιουλέρ μίλησε με τρομερές ατάκες για την συνεργασία του με τον Κιλιάν Μπαπέ, ενώ αποθέωσε και τον Τσάμπι Αλόνσο, σημειώνοντας ότι θα έκανε ότι του ζητούσε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης:

Για την συνεργασία με τον Κιλιάν Μπαπέ: «Με τον Μπαπέ είναι λες και οι δεξιότητές μας φτιάχτηκαν η μια για την άλλη. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον τέλεια. Είναι υπέροχο. Μερικές φορές, πριν από έναν αγώνα, μιλάμε λίγο και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Άλλες φορές, ένα βλέμμα μεταξύ μας είναι αρκετό».

Για τον Τσάμπι Αλόνσο: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο του Τσάμπι Αλόνσο. Αν μια μέρα μου πει να παίξω τερματοφύλακας, θα πάω να αγοράσω γάντια!».

Για το Champions League: «Δεν νιώθω το Champions League που πήραμε το 2024 ως δικό μου. Δεν έπαιξα αρκετά τότε, οπότε πρέπει να πάρουμε άλλο ένα για να το απολαύσω».