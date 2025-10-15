Νάγκελσμαν: «Πρώτα απ' όλα η πρόκριση, έχουμε κάνει βήματα μπροστά ως ομάδα»

Ο προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έχει ήδη αποφασίσει για 15 με 16 παίκτες-σε περίπτωση πρόκρισης- για το Μουντιάλ 2026, με την ομάδα του να βρίσκεται στην κορυφή του προκριματικού ομίλου μετά από νίκες επί του Λουξεμβούργου και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο επιθετικός Νικ Βολτεμαντέ σημείωσε το πρώτο του διεθνές γκολ, εξασφαλίζοντας προχθές (13/10) τη νίκη με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ, και έβαλε τη Γερμανία στην κορυφή του 1ου ομίλου ενόψει της επόμενης σειράς αγώνων τον Νοέμβριο.

Οι τέσσερις φορές νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν εννέα βαθμούς, μπροστά από τη Σλοβακία, η οποία νίκησε το Λουξεμβούργο με 2-0, παρουσιάζοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι τρίτη με έξι βαθμούς.

«Προφανώς, έχουμε ήδη στο μυαλό μας την ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Νάγκελσμαν.

«Αλλά το πρώτο πράγμα είναι η πρόκριση. Πρέπει να δούμε την εξέλιξη στις ομάδες για τις οποίες αγωνίζονται. Δεκαπέντε ή 16 παίκτες είναι τώρα μαζί για περίπου δύο χρόνια. Έτσι, μια συγκεκριμένη δομή ομάδας είναι αναγνωρίσιμη», είπε.

Οι Γερμανοί βρίσκονται εδώ και μήνες χωρίς τον τραυματία πλέι μέικερ Τζαμάλ Μουσιάλα, τον τερματοφύλακα Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν και τον επιθετικό Κάι Χάβερτζ.

Ο Νάγκελσμαν, ωστόσο, είναι ικανοποιημένος με την πρόοδο της ομάδας του, παρά τις απουσίες λόγω τραυματισμών που περιλαμβάνουν επίσης τους Αντόνιο Ρούντιγκερ, Νίκλας Φούλεκρουγκ και Μπέντζαμιν Χένριχς.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχουμε μιλήσει με τους παίκτες. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά ως ομάδα», είπε.

Η Γερμανία θα παίξει εκτός έδρας με το Λουξεμβούργο στις 14 Νοεμβρίου πριν φιλοξενήσει τη Σλοβακία τρεις ημέρες αργότερα.