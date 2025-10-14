Θέλει Κάλβιν Φίλιπς η Έβερτον

Δεν θα μείνει στη Μάντσεστερ Σίτι έως το τέλος της σεζόν ο Κάλβιν Φίλιπς και ήδη η Έβερτον έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον 29χρονο μέσο.

Ο Κάλβιν Φίλιπς δεν ήταν πέρσι στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα και δέχτηκε να δοκιμάσει την τύχη του στην Ίπσουϊτς, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα και η διοίκηση των «Tractor Boys» τον επέστρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν πρόκειται όμως να μείνει στο «Έτιχαντ» και είναι στις τελικές επαφές για να συνεχίσει από τον Ιανουάριο την καριέρα του στην Έβερτον, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του 29χρονου χαφ, θέλοντας να θωρακίσει την μεσαία γραμμή της ομάδας του.