Πλησίασε την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, «show» Βαλμπουενά στην Καλλιθέα! (vids)

Ο «Ιστορικός» μείωσε στους δύο βαθμούς την απόσταση από τη «Μαύρη Θύελλα» με το 2-0 επί της Ηλιούπολης και ο Ολυμπιακός Β' «εκτροχίασε» την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο», κάνοντας την ανατροπή από 2-1 σε 2-3 χάρη στον Γάλλο μεσοεπιθετικό!

Με τρία παιχνίδια ξεκίνησε η αγωνιστική δράση της Κυριακής στη Super League 2. Ο Πανιώνιος επικράτησε με 2-0 της Ηλιούπολης στη Νέα Σμύρνη χάρη στα γκολ του Παναγιώτη Μωραΐτη στο 13' και το 18'. Έτσι, η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη μείωσε στους δυο βαθμούς την απόσταση από την κορυφή και την Καλαμάτα στον Νότιο Όμιλο.

Στο πιο απολαυστικό παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός Β' προηγήθηκε με τον Μπιλάλ στο 32', όμως η Athens Kallithea τα έφερε... τούμπα και πήρε «κεφάλι» με 2-1 χάρη στα τέρματα του Βασιλόγιαννη στο 39' και του Ματίγια στο 66'. Τον τελευταίο λόγο είχε ο Βαλμπουενά που με πέναλτι στο 70' και νέο γκολ στο 77' χάρισε τη νίκη με 2-3 στο «Ελ Πάσο». Με αυτόν τρόπο, οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν την ομάδα του Κώστα Μπράτσου με ένα πόντο.

