Συγκίνησαν οι Ελπίδες: Αφιέρωσαν τη νίκη στον Πάνο Ρούτσι (pic)

Οι Ελπίδες σκόρπισαν συγκίνηση με ένα πολύ δυνατό μήνυμα, αφού αφιέρωσαν τη νίκη επί της Γερμανίας στον Πάνο Ρούτσι που κέρδισε μια τεράστια μάχη.

Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό εναντίον της Γερμανίας με 3-2 και να κάνει το 2 στα 2 στα προκριματικά για το Euro U21 του 2027.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές μετά την λήξη του αγώνα δεν ξέχασαν και θέλησαν να περάσουν ένα δυνατό μήνυμα, αφού στους πανηγυρισμούς τους κράτησαν την ελληνική σημαία η οποία πάνω της έφερε ιδιαίτερα λόγια.

Στην πανηγυρική φωτογραφία οι παίκτες της Ελλάδας ύψωσαν την ελληνική σημασία που έγραφε «Στον πατέρα που νίκησε το σκοτάδι, Πάνος Ρούτσι».

Πριν λίγες ημέρες ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε με την πολυήμερη απεργία πείνας (23 ημέρες) να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του.