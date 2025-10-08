Κάραγκερ για Αμορίμ: «Δεν θα φτάσει στα Χριστούγεννα στον πάγκο»

Η πίεση στον Ρούμπεν Αμορίμ δεν λέει να σταματήσει, ακόμη και μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σάντερλαντ (2-0).

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, μιλώντας στο «Sky Sports», δεν μάσησε τα λόγια του, αφού χαρακτήρισε τη θητεία του Αμορίμ «καταστροφική» και τόνισε πως η απομάκρυνσή του είναι απλώς θέμα χρόνου.

«Δεν μου αρέσει να λέω ότι ένας προπονητής πρέπει να απολυθεί, αλλά στην περίπτωση του Αμορίμ δεν βλέπω άλλη λύση. Η Γιουνάιτεντ δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος με την πρόσληψή του, όμως αργά ή γρήγορα θα το αναγκαστεί να το κάνει. Είναι αναπόφευκτο να απολυθεί πριν τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ.