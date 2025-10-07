Η… χρονοκαθυστέρηση στο «γάμο» ΑΕΛ – Μαλεζά

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 40χρονο τεχνικό που κάθε άλλο παρά ως…κομήτης ήρθε κι «έπεσε» στη Λάρισα.

Ο Στέλιος Μαλεζάς πήρε το χρίσμα του νέου τεχνικού στην ΑΕΛ, κερδίζοντας πάνω στο…νήμα τον Σάββα Παντελίδη.

Μάλιστα για ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στον Κάμπο, ο «γάμος» της θεσσαλικής ομάδας με τον 40χρονο τεχνικό ολοκληρώθηκε με κάποιους μήνες…χρονοκαθυστέρησης.

Τι σημαίνει αυτό;

Από τον περασμένο Απρίλιο είχαν κατά νου οι «Βυσσινί» τον Έλληνα κόουτς που κατά κοινή παραδοχή, πήρε καλό βαθμό στο προπονητικό ντεμπούτο του στη Super League - παρά τον υποβιβασμό της τότε ομάδας του (Athens Kallithea) στη β΄κατηγορία - κι έδειξε πως μπορεί να κολυμπήσει με επιτυχία στα βαθιά...νερά της μεγάλης κατηγορίας.

Ο Μαλεζάς «έπαιξε» για την μετά – Βοσνιάδη εποχή στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας.

Ωστόσο προϊόντος του χρόνου και παρά το θετικό report που κυκλοφορούσε για λογαριασμό του εντός των τειχών, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ, Αχιλλέας Νταβέλης, στράφηκε (για δικούς του λόγους) σε άλλον Έλληνα «εκλεκτό» της ίδιας προπονητικής γενιάς, με το λόγο για τον Γιώργο Πετράκη που εν τέλει δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στη Λάρισα.

Εσχάτως και με ολιγόμηνη...χρονοκαθυστέρηση, ο κόουτς - Μαλεζάς αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ΑΕΛ.