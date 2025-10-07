Στον όμορφο κόσμο της Super League, η καρέκλα του προπονητή «καίει» με το…καλημέρα κι ήδη, πέντε τεχνικοί (!) αντίκρισαν την πόρτα της εξόδου. Το SDNA καταγράφει αποχωρήσεις και τα γιατί και πώς των διαζυγίων.

Με το ημερολόγιο να γράφει 7 Οκτωβρίου, πέντε προπονητές ομάδων της Super League έχουν ήδη τελειώσει και δεν θα κάνουν…παρέλαση, έπειτα από δρόμο μόλις έξι αγωνιστικών στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος

Οι Μαρίνος Ουζουνίδης (Άρης), Ρουί Βιτόρια (Παναθηναϊκός), Σάββας Παντελίδης (Αστέρας Τρίπολης), Γιάννης Πετράκης (Παναιτωλικός), Γιώργος Πετράκης (ΑΕΛ) είδαν την πόρτα της εξόδου, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά πως στο ελληνικό ποδόσφαιρο το... ρολόι της υπομονής τρέχει πάντα γρήγορα.

Μάλιστα στον όμορφο κόσμο της Super League το είδαμε κι αυτό: πατέρας (Γιάννης Πετράκης – Παναιτωλικός) και γιος (Γιώργος Πετράκης – ΑΕΛ) απολύθηκαν την ίδια αγωνιστική (!) κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά κι έγραψε ιστορία!

Το πρώτο « game over »

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είδε τα credits του να τελειώνουν στον Άρη στις 9 Σεπτεμβρίου. Ο Εβρίτης τεχνικός ανέλαβε το τιμόνι των «κιτρίνων» μεσούσης της περασμένης σεζόν.

Επί της ουσίας, πλήρωσε το…χαστούκι του ευρωπαϊκού αποκλεισμού από την Αράζ στο β΄προκριματικό γύρο του Conference League και την και την εντός έδρας ήττα (0-2) από τον Παναιτωλικό μόλις την 2η αγωνιστική.

«Κάηκε» στην εκκίνηση

Στις 15 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε το δεύτερο διαζύγιο με πρωταγωνιστή τον Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος προπονητής έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης το περασμένο καλοκαίρι να συνεχίσει στον πάγκο των «πρασίνων» χωρίς όμως να καταφέρει να μακροημερεύσει στο Κορωπί.

Ο αποκλεισμός από την Ρέιντζερς στο Τσάμπιονς Λιγκ έφερε τα πρώτα…σύννεφα.

Κι αν οι μετέπειτα ευρωπαϊκές προκρίσεις με αντιπάλους τις Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σάμσουνσπορ που εξαργυρώθηκαν με την συμμετοχή στη League Phase του Europa League του έδωσαν…πόντους, η κάκιστη εκκίνηση στο πρωτάθλημα (ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ήττα από την Κηφισιά) ήρθαν να αποσύρουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Μηδέν εις το πηλίκον

Η «αλλεργία» στις νίκες που έβγαλε ο Αστέρας Τρίπολης στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος (2 ισοπαλίες – 4 ήττες) κι η τελευταία ήττα (2-1) από τον Πανσερραϊκό, ήρθαν να τραβήξουν το προπονητικό χαλί κάτω από τα πόδια του Σάββα Παντελίδη.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε τους Αρκάδες την περασμένη αγωνιστική περίοδο και τους οδήγησε στους «4» του Κυπέλλου. Σ

τον Μοριά οδηγήθηκαν με μεγάλες φιλοδοξίες στην αφετηρία της φετινής Super League και η τελευταία θέση έπειτα από έξι αγωνιστικές…γέννησε απογοήτευση με τον προπονητή να πληρώνει το μάρμαρο.

Τον…βούλιαξε ο Βόλος

Το «El Thessalico» τελείωσε τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο της ΑΕΛ.

Η βαριά εντός έδρας ήττα (2-5) από το Βόλο προκάλεσε την έκρηξη του κόσμου, έφερε λαϊκά δικαστήρια και…καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τον 37χρονο προπονητή σε μια σεζόν που ξεκίνησε άνευρα στον Κάμπο.

Οι «Βυσσινί» αγνοούν τη νίκη (4 ισοπαλίες – 2 ήττες) στο πρωτάθλημα, καθώς στην League Phase του Κυπέλλου (1 ισοπαλία – 1 ήττα).

Η «εξάρα» έφερε διαζύγιο

Ο τελευταίος προπονητής που αποχώρησε ήταν ο Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό. Η βαριά ήττα στη Λιβαδειά (6-0) ήταν καθοριστική.

Με την ομάδα στην προτελευταία θέση (4 βαθμοί, 1 νίκη – 1 ισοπαλία – 4 ήττες) και τη χειρότερη άμυνα- μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης - του πρωταθλήματος (12 γκολ παθητικό), η διοίκηση αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για αλλαγή.

Μετά από συνάντηση των δύο πλευρών, η λύση της συνεργασίας θεωρήθηκε αναγκαία «για το καλό της ομάδας».