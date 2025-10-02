Ο Ούρος Τσόσιτς σε ρόλο «πρέσβη» στον ΑΟ Γλυφάδας! (vid)

Ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός επέστρεψε στην Ελλάδα για τρίτη φορά μετά τις θητείες του σε ΑΕΚ (2017-19) και ΑΕΛ (2021). Μάλιστα, για μια ομάδα που συμμετέχει στην Γ' κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών, όχι απλά για να παίξει, αλλά να αποτελέσει τον «φάρο» της ακαδημίας ενός συλλόγου που έφθασε έως την άλλοτε Football League / Β' Εθνική τη σεζόν 2013-14.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο ΑΟ Γλυφάδας αιφνιδίασε το ποδοσφαιρικό κοινό και δη του ερασιτεχνικού, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον Ούρος Τσόσιτς. Στα 33 του, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να συνδυάσει την ενεργό δράση με την προπονητική σε μικρές ηλικίες, ως βασικό «γρανάζι» στο νέο πρότζεκτ του συλλόγου.

Η συνύπαρξη στη Γλυφάδα με τον ΑΟ Τερψιθέας (Α' ΕΠΣΑ), τον Αστέρα (Β' ΕΠΣΑ) και τον Ποσειδώνα (Γ' ΕΠΣΑ) δημιουργεί έναν καλό ανταγωνισμό μεταξύ τους και ο άλλοτε Κεραυνός νυν Αθλητικός Όμιλος θέτει τις βάσεις, ώστε η ομάδα να βελτιωθεί αγωνιστικά σε επίπεδο ανδρικού και να κυνηγήσει ανόδους, στηριζόμενη στα παιδιά της μελλοντικά.

Ο Ούρος Τσόσιτς βρίσκεται, ήδη, ενεργά στον οργανισμό των «κυανέρυθρων» και βοηθάει στις προπονήσεις της ακαδημίας, ενώ μπαίνει στα πλάνα της πρώτης ομάδας που ρίχνεται στη «μάχη» της Γ' ΕΠΣΑ την Κυριακή (5/10, 16:30) ενάντια στον ΑΟ Κωφών για τον 2ο όμιλο.

Ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός δεν θα κάνει «ντεμπούτο», καθώς απαιτούνται κάποια χαρτιά για την έκδοση του δελτίου του, όμως ο σύλλογος πέτυχε τον στόχο του. Έφερε στις τάξεις του έναν «πρέσβη» που θα προσελκύσει νεαρά παιδιά της περιοχής και όχι μόνο, θα δώσει ωραίες και «φρέσκιες» ιδέες για την εξέλιξη του συλλόγου, ενώ θα αλλάξει τη δυναμική στην πρώτη ομάδα που έφθασε έως τη Β' Εθνική το 2013.

Η παρουσίαση του Ούρος Τσόσιτς από τον Άγγελο Παπαγιάννη, προπονητή και υπεύθυνου των ακαδημιών στον Α.Ο. Γλυφάδας: