Επίσημο: Στον Λεβαδειακό ο Γιούριτς

Την φανέλα του Λεβαδειακού θα φοράει ο Βόσνιος επιθετικός, Στίπε Γιουρίτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Στίπε Γιούριτς.

Γεννημένος στις 19/11/1998 στο Λίβνο της Βοσνίας, ο Γιούριτς έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες U21 και U19 της πατρίδας του. Την περσινή χρονιά στέφθηκε Κυπελλούχος Ρουμανίας με την Κλουζ, στην οποία αγωνίστηκε στο β’ μισό, ενώ ξεκίνησε τη σεζόν στην -επίσης ρουμανική- Οτελούλ Γκαλάτι, μετρώντας συνολικά 32 συμμετοχές και 5 γκολ.

Προηγουμένως αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Πολωνία και την Λοτζ, με την οποία κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία το 2023 και κατέγραψε 61 συμμετοχές με 12 γκολ και 2 ασίστ.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στην Σιρόκι Μπρίγεγκ της πατρίδας του, όπου μετά τις εκπληκτικές επιδόσεις του στην Κ19 του συλλόγου, με 44 γκολ σε 54 εμφανίσεις, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και κατέγραψε 87 συμμετοχές με 19 γκολ (5 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας σε έναν τελικό Κυπέλλου.

Στίπε σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία!