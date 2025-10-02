Τζολάκης: «Η καλή μας εικόνα πρέπει να μετουσιωθεί σε βαθμούς»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ, σημείωσε ότι οι καλές εμφανίσεις των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να μετουσιωθούν σε βαθμούς στο Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Χάσαμε ευκαιρίες. Λίγο η έλλειψη της τύχης και η ποιότητα του αντιπάλου δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε το ματς. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου κάναμε ό,τι μπορούσαμε θεωρώ. Θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για τη συνέχεια».



Για την εικόνα της ομάδας κι αν αυτή δίνει ελπίδες ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να προχωρήσει στα νοκ-άουτ: «Η εικόνα μετά από ένα σημείο είναι καλή αλλά αν δεν μετουσιωθεί σε βαθμούς και αποτελέσματα δεν θα προχωρήσουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε τους αντιπάλους στα μάτια και να πάρουμε αποτελέσματα».



Για το αν θα συνεχίσει να βλέπει τη σεζόν παιχνίδι με παιχνίδι, όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα πάμε στη Βαρκελώνη για να κάνουμε κάτι μεγάλο. Γνωρίζουμε την ποιότητα της Μπαρτσελόνα, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».