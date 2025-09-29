Πήγαν να τον εκτελέσουν, αλλά είχε άντερα και πήρε μεγάλο διπλό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το σπουδαίο διπλό του Παναθηναϊκού με ανατροπή στο Αγρίνιο, με τον Χρήστο Κόντη να το κρίνει με την είσοδο των Ρενάτο, Γερεμέγεφ και τον Τετέ να κάνει παιχνιδάρ, ενώ δόθηκε και πέναλτι που δεν έγινε σε βάρος του.

Ετσι είναι πιο γλυκό. Να κερδίζεις στο 90 στις καθυστερήσεις με ανατροπή και με το δίδυμο Τσακαλίδη, Ζαμπαλά, να δίνουν πέναλτι στον Παναιτωλικό που δεν ήταν. Διότι το replay από την σωστή κάμερα δείχνει, ότι η μπάλα χτυπάει στο στήθος και μετά στο χέρι του Τσέριν και πέναλτι δεν υπάρχει. Το γεγονός, ότι ο Ζαμπαλάς δεν δίνει το σωστό replay στον Τσακαλίδη σίγουρα δεν είναι τυχαίο και παραλίγο να στοιχίσει τρεις βαθμούς σήμερα στον Παναθηναϊκό.

Παρόλα αυτά και παρά το ότι σε αυτή την φάση ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με πέναλτι που δεν ήταν, οι παίκτες του έδειξαν άντερα καθοδηγούμενοι από τον Χρήστο Κόντη, που και πάλι με τις αλλαγές του καθόρισε το παιχνίδι. Από την ημέρα, που ήρθε ο Κόντης είπε, ότι θα αξιοποιήσει όλο το ρόστερ και το κάνει πράξη.

Και δεν κάνει μόνο αυτό ο Κόντης, αλλά παρουσιάζει βελτιωμένους παίκτες, που δεν βλεπόντουσαν. Τι σχέση έχει ο Ρενάτο ο σημερινός με αυτόν, που βλέπαμε πριν 20 ημέρες; Μπήκε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν ένα τανκ, που τους έπαιρνε παραμάζωμα και φυσικά έχει κάνει την ασίστ στο γκολ.

Τι σχέση έχει ο Τετέ ο σημερινός με αυτόν, που βλέπαμε πριν 20 ημέρες; Σήμερα ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, πέτυχε γκολ μετά από μήνες και ήταν μόνιμα μία πηγή κινδύνων.

Ο Γερεμέγεφ ήταν στα αζήτητα. Ο Κόντης τον ξέρει και τον πιστεύει. Τον πετάει στο γήπεδο στα δύσκολα. Προτιμάει αυτόν, που τον ξέρει και όχι τον Πάντοβιτς που μπήκε αργότερα και έπαιξε από πίσω του. Και στις καθυστερήσεις ο Γερεμέγεφ με μία κίνηση, που την κάνει συχνά αξιοποίησε την ασίστ του Ρενάτο και έδωσε το τρίποντο στον Παναθηναϊκό.

Το σημερινό ματς θα ήταν μεγάλη αδικία να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ηταν καλύτερος, είχε ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε όλες και πήρε τη νίκη με ανατροπή μέσα στην βροχή και τρεις ημέρες μετά το παιχνίδι και το κουραστικό ταξίδι στην Βέρνη. Καταλαβαίνει κανείς, ότι αν έχεις πρόβλημα φυσικής κατάστασης δεν τρέχεις έτσι μέχρι το 96. Το πρόβλημα ήταν ο φόβος, το έλλειμα αυτοπεποίθησης, αλλά ο Κόντης και οι συνεργάτες του μιλάνε συνέχεια στους παίκτες και βλέπουμε τα αποτελέσματα.

Το αποψινό ματς είχε ένα μεγάλο πρέπει και έστω και στις καθυστερήσεις η νίκη ήρθε. Θα ερχόταν πιο πριν αν ο Ζαμπάλας στο VAR και ο Τσακαλίδης στο γήπεδο δεν έδιναν ένα πέναλτι που δεν ήταν αγνοώντας τον κανονισμό.

Πλέον η ομάδα είναι εδώ και στην Ελλάδα και μπορεί ο κόσμος και πάλι να ελπίζει, ότι κάτι αλλάζει, αρκεί από εδώ και πέρα να υπάρχει μία σταθερότητα.

Μεγάλη υπόθεση να είσαι στο 1-1 στο 90 και να μην αρχίσεις τις γιόμες, αλλά να ψάχνεις με υπομονή την φάση σου. Αυτό είναι ο Κόντης, αυτή η υπομονή έχει την υπογραφή Κόντη. Προχωράμε με ταπεινότητα και κόντρα στα λαμόγια που αλλάζουν τους κανονισμούς σε βάρος του Παναθηναϊκού.

*Δεν ήταν μόνο διαιτητής και VAR ήταν και οι δύο βοηθοί που την εποχή του var σήκωναν σημαία σε φάσεις που οι παίκτες του Παναθηναϊκού καλύπτονταν. Τουλάχιστον δύο φορές έγινε αυτό.