Επιστολές κατά του Ισραήλ σε FIFA-UEFA η ομοσπονδία της Παλαιστίνης!

Μετά την εισήγηση της Τουρκίας για αποκλεισμό του Ισραήλ και των συλλόγων του από κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση ή τουρνουά και υπό τον φόβο της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να λάβει μέρος στο Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η «PFA» έλυσε τη... σιωπή της!

Επιστολές σε FIFA και UEFA έστειλε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Παλαιστίνης (PFA), ζητώντας να δράσουν και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ισραήλ.

Στις επιστολές της, η PFA δηλώνει ότι: «Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερο απέναντι στη γενοκτονία και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Απαιτείται δράση. Η σιωπή ή η καθυστέρηση δεν είναι πλέον αποδεκτές», διατυπώνει μια σειρά από αιτήματα και επιδιώκει την ανάληψης δράσης κατά της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (IFA).

Η «PFA» ζητά ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά αξιωματούχων, παικτών και οπαδών της «IFA» σχετικά με την υποκίνηση, την υποστήριξη στρατιωτικής δράσης, τον ρατσισμό και τις μεροληπτικές πρακτικές, με κυρώσεις για τις παραβιάσεις, καθώς και μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των ποδοσφαιρικών υποδομών στη Γάζα και τη δυτική περιοχή, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παικτών της.