Σπανός: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ - Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας»

Ο προπονητής του Ηρακλή, Δημήτρης Σπανός ήταν χαρούμενος τόσο από την εμφάνιση όσο και από τη νίκη απέναντι στην Ηλιούπολη (1-0), τονίζοντας πως θα μπορούσαν να πετύχουν και περισσότερα τέρματα, καταλήγοντας πως θέλουν τον κόσμο δίπλα τους και την Κυριακή.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα παιχνίδι, στο οποίο θέλαμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε παιδιά, που δεν έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία για κάτι τέτοιο στους αγώνες πρωταθλήματος. Κατορθώσαμε να συνδυάσουμε και το αποτέλεσμα, με την κατάκτηση των τριών βαθμών και συνεπώς είμαι 100% ευχαριστημένος.

Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και πιεστικοί και πέρα από το γκολ, είχαμε άλλες 7-8 καθαρές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν ήρθε το δεύτερο τέρμα.

Αυτό είχε ως συνέπεια το να αγχωθούμε προς το τέλος, χωρίς να αλλάξει κάτι.

Ως ομάδα έχουμε προβλήματα και αυτό είναι προφανές, θα πρέπει να δουλέψουμε και να κάνουμε υπομονή.

Ευχαριστούμε τον κόσμο μας για τη συμπαράστασή του και την Κυριακή τον θέλουμε οπωσδήποτε δίπλα μας!»