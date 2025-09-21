Ισόπαλος στην πρεμιέρα του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 στον Βόλο κόντρα στην τοπική ομάδα, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Χωρίς νικητή αλλά με 4 γκολ, έληξε η αναμέτρηση του Βόλου με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν στο 35΄με δυνατό σουτ της Γαρουφαλίδου μέσα από την περιοχή. Οι «πράσινες» κατάφεραν και έφεραν στο ματς στα ίσα στο 65΄ με βολ πλανέ της Πούλιου.

Στο 82΄ η Πούλιου έγινε δημιουργός καθώς εκτέλεσε φάουλ και η ίλιτς πετάχτηκε και έκανε το 1-2 ωστόσο στο 90΄ ήρθε η ισοφάριση έπειτα από κόντρα από σουτ στη μεγάλη περιοχή.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Νάση, Πέιου, Κόλλια, Νάνου, Πούλιου, Ίλιτς, Μπριάνα, Ζώτου, Καλαντάντζε, Νίκολιτς και Μπράντιτς. Αλλαγές: Μπήκαν οι Σιαφαρίκα αντί της Πέιου και η Πλατανιά αντί της Μπριάνα