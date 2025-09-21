Ακόμα χάνει ευκαιρίες η ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και τελικά έμεινε στο 1-1, πιάνοντας προσωρινά τον ΠΑΟΚ στους 10 βαθμούς, «πετώντας» όμως άλλους δύο πολύτιμους.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό (1-1) από την Λάρισα κόντρα στην «ψυχωμένη» ΑΕΛ που έβαλε δύσκολα στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς και τους ανάγκασε στην πρώτη τους φετινή απώλεια.

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στην ΑΕΚ, με τον Γιόβιτς να πασάρει στον Κοϊτά και εκείνος από πλάγια θέση έπιασε του σουτ που όμως απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μελίσσας. Ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΛ... απάντησε στην ευκαιρία των φιλοξενούμενων με το πλασέ του Μούργου να περνάει έξω. Η Ένωση έβγαινε ωραία στην επίθεση και στο 7' έχασε καλή στιγμή με το σουτ του Κουτέσα από πλάγια θέση να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ. Στο 15' ο Πήλιος πήρε μέτρα στο γήπεδο και με μια σέντρα - σουτ λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα των Θεσσαλών, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Η ΑΕΛ κατάφερε να απειλήσει στο 19' την εστία της ΑΕΚ με μακρινό σουτ του Ατανάσοβ που έφυγε λίγο έξω. Οι «κιτρινόμαυροι» σπατάλησαν μοναδική ευκαιρία στο 21ο λεπτό για το 0-1, αλλά Γιόβιτς και Κοϊτά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής. Δυο λεπτά μετά το σουτ που έπιασε έξω από την περιοχή ο Κοϊτά πέρασε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία των γηπεδούχων.

Μετά το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης η ΑΕΛ πήρε μέτρα στο γήπεδο και πίεσε τα καρέ της ΑΕΚ. Στο 35' ο Ατανάσοφ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ εκτός περιοχής και ο Στρακόσα έδιωξε σε κόρνερ. Δυο λεπτά μετά οι «βυσσινί» έφτασαν μία... ανάσα από το 1-0, αλλά το ωραίο πλασέ του Πασά μέσα από την περιοχή σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς... αφυπνίστηκε και «απάντησε» με τρεις ευκαιρίες. Αρχικά στο 38' το μακρινό σουτ του Ρέλβας σταμάτησε στον κίπερ της ΑΕΛ, η προσπάθεια του Ελίασον είχε την ίδια κατάληξη, ενώ η κεφαλιά του Γιόβιτς αμέσως μετά έφυγε άουτ. Στο 45' ο δραστήριος Κοϊτά είχε ακόμη μια καλή στιγμή για να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα και έφυγε κόρνερ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Γιόβιτς δεν βρήκε τον στόχο και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν με το ισόπαλο 0-0 στα αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα το δεύτερο μέρος και στο 52' είχε καλή στιγμή για να βρει ένα γκολ, αλλά το πλασέ του Κοϊτά σταμάτησε στον Κοβάσεβιτς. Τρία λεπτά μετά η κεφαλιά του Γιόβιτς έφυγε άουτ, μετά από ωραία σέντρα του Κουτέσα. Στη συνέχεια η ΑΕΚ κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ για το 1-0 με τον Μάνταλο να σκοράρει από κοντά με προβολή και ενώ είχε περάσει ένα λεπτό νωρίτερα στο παιχνίδι! Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και να βρει το γκολ της ισοφάρισης τρία λεπτά μετά, όμως η κεφαλιά του Τσάκλα πέρασε άουτ μετά από στατική φάση από τα δεξιά. Στο 63' οι κιτρινόμαυροι είχαν ακόμη μια καλή στιγμή με τον Μάνταλο να σουτάρει δυνατά και την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ. Ένα λεπτό μετά η ΑΕΛ είχε την δική της ευκαιρία με την κεφαλιά του Γκάρατε να καταλήγει άουτ.

Η «Ένωση» κατάφερε να βρει και δεύτερο τέρμα στο 67' με τον Μάριν, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, καθώς το σουτ που επιχείρησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ βρήκε στο χέρι του Πινέδα και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Τρία λεπτά μετά η ΑΕΚ βρήκε και άλλο τέρμα, αλλά ακυρώθηκε και αυτό για χέρι του Μάνταλου.

Στο 73' ο Γιόβιτς έπιασε ένα κακό σουτ από πλεονεκτική θέση και η μπάλα έφυγε άουτ. Οι Θεσσαλοί δεν παράτησαν το παιχνίδι και προσπαθούσαν να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά τα κατάφεραν στο 75' μετά από κόρνερ του Ατανάσοφ και κεφαλιά του Τσάκλα στην μικρή περιοχή για το 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Η ΑΕΛ απέκτησε αυτοπεποίθηση και προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση για ένα δεύτερο τέρμα με τον Γιούση στο 79' να αστοχεί από θέση βολής. Η ΑΕΚ είχε τρομερή ευκαιρία για να πάρει ξανά τα... ηνία στο σκορ, όμως ο Γιόβιτς αστόχησε από κοντά μετά από εξαιρετική λόμπα του Μάνταλου. Η Ένωση πίεσε στα τελευταία λεπτά για να βρει το γκολ της νίκης και θα μπορούσε να το είχε πετύχει αν ο Καλοσκάμης ήταν πιο εύστοχος στο 90'. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καλοσκάμης είχε νέα τεράστια ευκαιρία, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71΄ Κοσονού), Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος (46΄ Γιούσης), Σαγκάλ (82΄ Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71΄ Ουάρντα), Πασάς (64΄ Γκάρατε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (84΄ Πενράις), Μαρίν (77΄ Πιερό), Πινέδα, Ελίασον (54΄ Μάνταλος), Κουτέσα (77΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (84΄ Καλοσκάμης), Γιόβιτς.