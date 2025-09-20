Παρουσία Πονς, Καρυπίδη και Λανουά το ΠΑΟΚ Β - Αναγέννηση Καρδίτσας (pic)

Στο γήπεδο της Καλαμαριάς βρίσκονται οι Ντάνιελ Πονς και Χρήστος Καρυπίδης από πλευράς ΠΑΟΚ, αλλά και ο Στεφάν Λανουά, Γάλλος αρχιδιαιτητής για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ώρα... εντός έδρας πρεμιέρας για τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, η οποία φιλοξενεί τη νεοφώτιστη αλλά με υψηλές βλέψεις Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τον αγώνα που ξεκινάει στις 14:00 θα παρακολουθήσει από κοντά ο επικεφαλής του νεοσύστατου τμήματος ατομικής βελτίωσης, Ντάνιελ Πονς, όπως βρέθηκε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της «ασπρόμαυρης» ακαδημίας.

Παράλληλα, στις κερκίδες του γηπέδου δίνει το «παρών» και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά, ο οποίος αρκετές φορές την περσινή σεζόν παρακολούθησε αγώνες της Super League 2, αλλά και ο τεχνικός διευθυντής της ανδρικής ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία μέσα από την κάμερα του SDNA: