Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός, έχουμε εισιτήριο διαρκείας στην ίδια θύρα»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη αποκάλυψε ότι το Τριφύλλι ήταν η αιτία για να έρθει κοντά με τον σύντροφό της Αντώνη Μαρκόπουλο.

«Ο σύντροφός μου κάνει υπομονή με το πρόγραμμά μου, αλλά και εκείνος είναι πολύ δραστήριος. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, αλλά μας έφερε κοντά ο Παναθηναϊκός.

Έχουμε εισιτήριο διαρκείας στην ίδια θύρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη, όταν ρωτήθηκε για το τι ήταν αυτό που την ένωσε με τον σύντροφό της.