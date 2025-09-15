Χωρίς... αποδυτήρια η Μπαρτσελόνα - «Σουρεάλ» σκηνές στη Βαρκελώνη (vid)

Με το «Καμπ Νόου» κλειστό λόγω εργασιών ανακαίνισης, οι ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες. Μετά τη λήξη του αγώνα, οι «μπλαουγκράνα» αποχώρησαν από το γήπεδο χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια, επιλέγοντας να ακολουθήσουν τη συνηθισμένη ρουτίνα τους στο Ciutat Esportiva.
Για τη μεταφορά τους, ο σύλλογος διέθεσε μίνι λεωφορείο. Ωστόσο, ο χώρος δεν επαρκούσε για όλη την αποστολή, με αποτέλεσμα αρκετοί παίκτες –μεταξύ των οποίων και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι– να περιμένουν στο πάρκινγκ, εμφανώς αιφνιδιασμένοι από την πρωτόγνωρη ταλαιπωρία.
Το σκηνικό προκάλεσε εντύπωση και υπενθύμισε πως η καθημερινότητα της Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η προσωρινή μετεγκατάσταση λόγω των έργων στο ιστορικό της γήπεδο.
Our players left the Johan Cruyff stadium, without showering and without even changing, they decided to leave on a bus and to do so at Ciutat Esportiva!!— ᴘɢ² (@angrygavi) September 14, 2025
They didn’t even all fit on the bus! They left Lewy & Fermín behind😭😭😭😭pic.twitter.com/3P4I7uZrIb