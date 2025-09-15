Χωρίς... αποδυτήρια η Μπαρτσελόνα - «Σουρεάλ» σκηνές στη Βαρκελώνη (vid)

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Βαλένθια με 6-0 στο Estadi Johan Cruyff, όμως το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο ασυνήθιστο περιστατικό που ακολούθησε.

Με το «Καμπ Νόου» κλειστό λόγω εργασιών ανακαίνισης, οι ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες. Μετά τη λήξη του αγώνα, οι «μπλαουγκράνα» αποχώρησαν από το γήπεδο χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια, επιλέγοντας να ακολουθήσουν τη συνηθισμένη ρουτίνα τους στο Ciutat Esportiva.

Για τη μεταφορά τους, ο σύλλογος διέθεσε μίνι λεωφορείο. Ωστόσο, ο χώρος δεν επαρκούσε για όλη την αποστολή, με αποτέλεσμα αρκετοί παίκτες –μεταξύ των οποίων και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι– να περιμένουν στο πάρκινγκ, εμφανώς αιφνιδιασμένοι από την πρωτόγνωρη ταλαιπωρία.

Το σκηνικό προκάλεσε εντύπωση και υπενθύμισε πως η καθημερινότητα της Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η προσωρινή μετεγκατάσταση λόγω των έργων στο ιστορικό της γήπεδο.