Ο 41χρονος Τιάγκο Σίλβα θέλει να παίξει ξανά στην Εθνική Βραζιλίας!

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός διανύει μια... δεύτερη νιότη, προκαλώντας συζήτηση στην Βραζιλία περί κλήσης του στην Σελεσάο.

Ο Τιάγκο Σίλβα τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα του για να φορέσει την φανέλα της Φλουμινένσε, με τον πρώην κεντρικό αμυντικό της Παρί και της Τσέλσι, να πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις.

Ο πολύπειρος αμυντικός, μπορεί να βαδίζει στα 41 χρόνια ζωής, ωστόσο οι εμφανίσεις του έχουν αναγκάσει τους συμπατριώτες του να ανοίξουν κουβέντα περί κλήσης του στην Εθνική Βραζιλίας.

«Ο Τιάγκο Σίλβα είναι ξανά ένα θηρίο, παίζει ως ηγέτης. Όταν λέω ότι αξίζει να παίξει στο Μουντιάλ, δεν το λέω για να το πω. Σήμερα έδωσε ακόμα ένα μάθημα ποδοσφαίρου», ανέφερε πρόσφατα ο προπονητής της Φλαμένγκο, Ρενάτο Πορταλούπι.

Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει και ο πρωταγωνιστής, με τον Τιάγκο Σίλβα να μην έχει ανακοινώσει το «τέλος» τους από την Εθνική Βραζιλίας, τονίζοντας ότι είναι διαθέσιμος για την Σελεσάο!