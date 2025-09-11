Οι διαιτητές της «πρεμιέρας» στη Super League 2

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την «πρεμιέρα» της Super League 2 - Ο Τσιάρας στο Καυτανζόγλειο, Τσαγκαράκης στο Ολυμπιακός Β - Πανιώνιος

Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κάνει... σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9), με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής. Αναλυτικά: Βόρειος Όμιλος Καμπανιακός – Καβάλα (Σάββατο 13/9 – 17:00) Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης) Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Παπαδόπουλος (Σερρών) Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β (Δευτέρα 15/9 – 17:00) Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας) Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Δεδικούσης (Λάρισας) Ηρακλής – Αστέρας Β (Κυριακή 14/9 – 17:00) Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας) Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής) Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός (Κυριακή 14/9 – 17:00) Διαιτητής: Φίτσας (Πρεβέζης) Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου), Μιχαλάς (Κέρκυρας) Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 14/9 – 17:00) Διαιτητής: Τσετσίλας (Γρεβενών) Βοηθοί: Χολάνης (Μακεδονίας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας) Νότιος Όμιλος Καλαμάτα – Μαρκό (Σάββατο 13/9 – 17:00) Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας) Βοηθοί: Παύλος (Δυτικής Αττικής), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας) Χανιά – Ελλάς Σύρου (Κυριακή 14/9 – 17:00) Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθηνών) Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου) Ηλιούπολη – Παναργειακός (Σάββατο 13/9 – 17:00) Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας) Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Ισακοβίδης (Λακωνίας) Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος (Κυριακή 14/9 – 17:00) Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων) Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Τζανής (Αθηνών) Αιγάλεω – Καλλιθέα (Σάββατο 13/9 – 17:00) Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος (Αργολίδος) Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδος), Μακρής (Αργολίδος)