Οι διαιτητές της «πρεμιέρας» στη Super League 2

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την «πρεμιέρα» της Super League 2 - Ο Τσιάρας στο Καυτανζόγλειο, Τσαγκαράκης στο Ολυμπιακός Β - Πανιώνιος

Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κάνει... σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9), με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Βόρειος Όμιλος

Καμπανιακός – Καβάλα (Σάββατο 13/9 – 17:00)

Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)

Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Παπαδόπουλος (Σερρών)

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β (Δευτέρα 15/9 – 17:00)

Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας)

Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Δεδικούσης (Λάρισας)

Ηρακλής – Αστέρας Β (Κυριακή 14/9 – 17:00)

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής)

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός (Κυριακή 14/9 – 17:00)

Διαιτητής: Φίτσας (Πρεβέζης)

Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου), Μιχαλάς (Κέρκυρας)

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 14/9 – 17:00)

Διαιτητής: Τσετσίλας (Γρεβενών)

Βοηθοί: Χολάνης (Μακεδονίας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας)

Νότιος Όμιλος

Καλαμάτα – Μαρκό (Σάββατο 13/9 – 17:00)

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Παύλος (Δυτικής Αττικής), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)

Χανιά – Ελλάς Σύρου (Κυριακή 14/9 – 17:00)

Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθηνών)

Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Ηλιούπολη – Παναργειακός (Σάββατο 13/9 – 17:00)

Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)

Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Ισακοβίδης (Λακωνίας)

Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος (Κυριακή 14/9 – 17:00)

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Τζανής (Αθηνών)

Αιγάλεω – Καλλιθέα (Σάββατο 13/9 – 17:00)

Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος (Αργολίδος)

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδος), Μακρής (Αργολίδος)

