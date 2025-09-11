Οι διαιτητές της «πρεμιέρας» στη Super League 2

Η δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κάνει... σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9), με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
Βόρειος Όμιλος
Καμπανιακός – Καβάλα (Σάββατο 13/9 – 17:00)
Διαιτητής: Τομαράς (Θράκης)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θράκης), Παπαδόπουλος (Σερρών)
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β (Δευτέρα 15/9 – 17:00)
Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Δεδικούσης (Λάρισας)
Ηρακλής – Αστέρας Β (Κυριακή 14/9 – 17:00)
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός (Κυριακή 14/9 – 17:00)
Διαιτητής: Φίτσας (Πρεβέζης)
Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου), Μιχαλάς (Κέρκυρας)
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (Κυριακή 14/9 – 17:00)
Διαιτητής: Τσετσίλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Χολάνης (Μακεδονίας), Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
Νότιος Όμιλος
Καλαμάτα – Μαρκό (Σάββατο 13/9 – 17:00)
Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Παύλος (Δυτικής Αττικής), Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας)
Χανιά – Ελλάς Σύρου (Κυριακή 14/9 – 17:00)
Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθηνών)
Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)
Ηλιούπολη – Παναργειακός (Σάββατο 13/9 – 17:00)
Διαιτητής: Μυλοπούλου (Καβάλας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος (Πειραιώς), Ισακοβίδης (Λακωνίας)
Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος (Κυριακή 14/9 – 17:00)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Τζανής (Αθηνών)
Αιγάλεω – Καλλιθέα (Σάββατο 13/9 – 17:00)
Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος (Αργολίδος)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδος), Μακρής (Αργολίδος)