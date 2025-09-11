Bάρντι σε Ιταλό δημοσιογράφο: «Είσαι από αυτούς που με αμφισβητούν, θα σε βγάλω λάθος» (vid)

Ο πολύπειρος επιθετικός, ρωτήθηκε από Ιταλό δημοσιογράφο αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Serie A και αν έχουν παρέλθει τα καλά του ποδοσφαιρικά χρόνια.
«Είσαι από αυτούς που με αμφισβητούν έτσι; Θα πρέπει να αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για εμένα. Όσο τα πόδια μου αντέχουν να κάνω αυτό που κάνω, θα συνεχίσω να παίζω
Όσο συνεχίσω να νιώθω φρέσκος, θα συνεχίσω να παίζω. Για την ώρα δεν υπάρχουν σημάδια ότι επιβραδύνεται η απόδοση μου και θα δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα», ανέφερε ο Βάρντι στην απάντησή του.
"You must be one of the doubters, you're one I'll have to prove wrong" 👀— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2025
38-year-old Jamie Vardy does not agree that he is past his best after a reporter questioned his move to Serie A side Cremonese 🇮🇹 pic.twitter.com/oJ1UFchoze