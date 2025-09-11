Bάρντι σε Ιταλό δημοσιογράφο: «Είσαι από αυτούς που με αμφισβητούν, θα σε βγάλω λάθος» (vid)

Η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη με την απόκτηση του 38χρονου επιθετικού, Τζέιμι Βάρντι, με τον Άγγλο στράικερ στην διάρκεια συνέντευξη να απαντάει σε ερώτηση για την ηλικία του.

Ο πολύπειρος επιθετικός, ρωτήθηκε από Ιταλό δημοσιογράφο αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Serie A και αν έχουν παρέλθει τα καλά του ποδοσφαιρικά χρόνια.

«Είσαι από αυτούς που με αμφισβητούν έτσι; Θα πρέπει να αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για εμένα. Όσο τα πόδια μου αντέχουν να κάνω αυτό που κάνω, θα συνεχίσω να παίζω

Όσο συνεχίσω να νιώθω φρέσκος, θα συνεχίσω να παίζω. Για την ώρα δεν υπάρχουν σημάδια ότι επιβραδύνεται η απόδοση μου και θα δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα», ανέφερε ο Βάρντι στην απάντησή του.