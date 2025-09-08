Θρήνος για τον Ρουί Βιτόρια: Πέθανε ο καλός του φίλος Κάρλος Μπαρμπόσα

Έναν καλό του φίλο, που γνώρισε από το ποδόσφαιρο, έχασε ο Ρουί Βιτόρια.

Η οικογένεια του Ρουί Βιτόρια βυθίστηκε στο πένθος, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κάρλος Μπαρμπόσα, καλού φίλου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν συνεργάστηκαν στην Πάσος Ντε Φερέιρα, όπου ο Μπαρμπόσα διετέλεσε πρόεδρος και ανέπτυξαν μια στενή φιλία που κράτησε μια ζωή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχαιρέτισε τον καλό του φίλο με μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του γι’ αυτή την απρόσμενη απώλεια.

Aναλυτικά η ανάρτηση του Βιτόρια:

Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση ​​του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην πρώτη κατηγορία, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου. Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση. Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!.