MUNDIAL Σιγά μην έλειπε από τον... χορό ο Τζόλης, 5-0 η Ελλάδα! (vid) 05-09-2025 23:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Λευκορωσία ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Τζόλης Βαγγέλης Παυλίδης O 23χρονος διεθνής και winger της Κλαμπ Μπριζ πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των σκόρερ για το Ελλάδα - Λευκορωσία 5-0 στο 63', χαρίζοντας στον Βαγγέλη Παυλίδη, παράλληλα, τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι, μετά το 1-0.