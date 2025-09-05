Σιγά μην έλειπε από τον... χορό ο Τζόλης, 5-0 η Ελλάδα! (vid)

O 23χρονος διεθνής και winger της Κλαμπ Μπριζ πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των σκόρερ για το Ελλάδα - Λευκορωσία 5-0 στο 63', χαρίζοντας στον Βαγγέλη Παυλίδη, παράλληλα, τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι, μετά το 1-0.