Προκριματικά Mundial: Έκπληξη μεγατόνων από την Σλοβακία που νίκησε την Γερμανία

Με μεγάλη έκπληξη ξεκίνησαν τα προκριματικά του Mundial στην ευρωπαϊκή ζώνη, αφού η Σλοβακία πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στην Γερμανία με 2-0. Στην ισοπαλία το ντέρμπι Ολλανδίας-Πολωνίας (1-1)

Με μία τεράστια έκπληξη ξεκίνησαν οι αγώνες του 1ου ομίλου στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Η Σλοβακία νίκησε 2-0 τη Γερμανία, υποχρεώνοντας τους τέσσερις φορές κατόχους του θεσμού σε μία ήττα με το... καλησπέρα!

Ο Χάνκο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και ο Στρέλετς στις αρχές του δεύτερου διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Στο Ρότερνταμ η Πολωνία κατάφερε να αποσπάσει 1-1 από την Ολλανδία, η οποία δέχτηκε το πρώτο της γκολ και έχασε τον πρώτο βαθμό στη διοργάνωση.

Νωρίτερα, με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στους προκριματικούς. Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δις στο 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, μια νίκη δύσκολη ειδικά από τη στιγμή που οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες από το 71΄ λόγω αποβολής του Μπαρίς Γιλμάζ με απευθείας κόκκινη.

Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια... σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026 και οι βαθμολογίες των ομίλων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι - 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία - Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55' Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία - Σουηδία 5/9

Ελβετία - Κόσοβο 5/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα - Λευκορωσία 5/9

Δανία - Σκωτία 5/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5/9

Ουκρανία - Γαλλία 5/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία - Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια - 3΄ Μουλντούρ,

41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία - Ισπανία 0-3 (5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία - Πορτογαλία 6/9

Ιρλανδία - Ουγγαρία 6/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία - Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις - 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία - Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις - 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία



8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Κύπρος 6/9

Σαν Μαρίνο - Βοσνία 6/9

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία - Ισραήλ 5/9

Ιταλία - Εσθονία 5/9

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν - Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)



Λιχτενστάιν - Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία - Σερβία 6/9

Αγγλία - Ανδόρα 6/9

Ρεπό: Αλβανία



12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε - Κροατία 5/9

Μαυροβούνιο - Τσεχία 5/9

Ρεπό: Γιβραλτάρ