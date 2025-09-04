Μουσιάλα: «Θέλω να παίξω με την Μπάγερν μέσα στο 2025»

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πριν το τέλος του 2025, μετά το σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη το καλοκαίρι.

Μετά από σύγκρουση με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα περόνης και αστραγάλου, υποβλήθηκε σε επέμβαση και ακολουθεί ένα δύσκολο και μακρύ πρόγραμμα αποκατάστασης.

«Το πόδι επουλώνεται σύμφωνα με το πλάνο. Δεν χρειάζομαι πλέον πατερίτσες, αλλά δεν θέλω να βιαστώ. Θα πάρω όλο τον απαραίτητο χρόνο», δήλωσε ο Μουσιάλα στο περιοδικό “SportBild”, πριν προσθέσει ότι «… βάσει της προόδου που έχω κάνει ως τώρα, θέλω να παίξω με την Μπάγερν μέσα στο 2025».

Ο Γερμανός διεθνής τόνισε ακόμη ότι δεν κατηγορεί για τον τραυματισμό του τον Ντοναρούμα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ψυχολογικό κομμάτι του τραυματισμού και της αποκατάστασης: «Οι πρώτες εβδομάδες δεν ήταν εύκολες για εμένα, αλλά δεν έχει νόημα να είσαι συνεχώς απογοητευμένος».