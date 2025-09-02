Ανακοίνωσε Έντερσον η Φενέρμπαχτσε!

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε σήμερα (02/09) την απόκτηση του Έντερσον Μοράες από τη Μάντσεστερ Σίτι, καταβάλλοντας το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ρεπορτάζ, οι ετήσιες αποδοχές του 32χρονου γκολκίπερ θα αγγίξουν τα 11 εκάτ. ευρώ.

Ο Έντερσον υπήρξε βασικό στέλεχος και σημείο αναφοράς στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίστηκε από το 2017, όταν αποκτήθηκε από την Μπενφίκα. Με τους «πολίτες» κατέκτησε 18 τρόπαια, μεταξύ αυτών και το Champions League, ενώ αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος τερματοφύλακας της Premier League.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, τόνισε:

«Αποχωρώ απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Αισθάνομαι τιμή που φόρεσα τη φανέλα τόσες φορές. Υπό τον Πεπ, κυριαρχήσαμε στην Αγγλία και κατακτήσαμε την Ευρώπη».