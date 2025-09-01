Οριστικό: Στη Φενέρμπαχτσε ο Έντερσον – Ανοίγει ο δρόμος για τον Ντοναρούμα στη Σίτι

Ο Έντερσον θα μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε, καθώς οι Τούρκοι τα βρήκαν τελικά σε όλα με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι ο Έντερσον, καθώς επετεύχθη η συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι και ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη. Η Φενέρ έκανε νέα πρόταση στους «πολίτες» κοντά στα 13-14 εκατ. ευρώ, ενώ τα βρήκε και με τον παίκτη στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Έτσι, το ντιλ έκλεισε, όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, γεγονός που ξεκλειδώνει τη μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα στη Σίτι.

