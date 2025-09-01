Οριστικό: Στη Φενέρμπαχτσε ο Έντερσον – Ανοίγει ο δρόμος για τον Ντοναρούμα στη Σίτι

Παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι ο Έντερσον, καθώς επετεύχθη η συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι και ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη. Η Φενέρ έκανε νέα πρόταση στους «πολίτες» κοντά στα 13-14 εκατ. ευρώ, ενώ τα βρήκε και με τον παίκτη στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.
Έτσι, το ντιλ έκλεισε, όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, γεγονός που ξεκλειδώνει τη μεταγραφή του Τζίτζι Ντοναρούμα στη Σίτι.
🚨🟡🔵 BREAKING: Éderson to Fenerbahçe, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian GK to join Fener.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Fee around €13/14m to Man City for Éderson and as also personal terms are agreed with his agent Jorge Mendes and director Devin Özek.
Up next: Donnarumma and City. 👀 pic.twitter.com/3QsxXvk7f7