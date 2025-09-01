Κλείνει και Απετένοκ ο ΠΑΟΚ!

Με συντονισμένες κινήσεις ο ΠΑΟΚ πρόλαβε Τορίνο, Τζένοα, Κάλιαρι και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, είναι στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του νεαρού άσου Πάβελ Απετένοκ!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος είχε βάλει στο... στόχαστρο την απόκτηση του 18χρονου υψηλόσωμου στόπερ, έχοντας «ανταγωνισμό» τις Κάλιαρι και Τορίνο και Τζένοα, οι οποίες τον ήθελαν διακαώς.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο ΠΑΟΚ με στοχευμένες κινήσεις πήρε το «προβάδισμα» απέναντι στους Ιταλούς και βρίσκεται στο τελικό στάδιο του deal με τον Λευκορώσο.

Μία ακόμα «επένδυση» για το μέλλον στο... ασπρόμαυρο στρατόπεδο, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό να προορίζεται αρχικά για τον ΠΑΟΚ Β, με την εξέλιξή του να φέρνει πιθανή «προαγωγή».

Ο Λευκορώσος κεντρικός αμυντικός (γεννημένος το 2007) αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Δυναμό Μινσκ, με την οποία αγωνίζεται πλέον σε ανδρικό επίπεδο, καταγράφοντας 21 συμμετοχές, όντας και διεθνής με τα κλιμάκια της Λευκορωσίας.