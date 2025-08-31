Στα... ραντάρ του ΠΑΟΚ Β ο Απετένοκ

Ενισχύσεων... συνέχεια για τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος έχει βάλει στα... ραντάρ του τον 18χρονο στόπερ Πάβελ Απετένοκ.

Η δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, με το πρώτο επίσημο παιχνίδι να απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, η προσπάθεια ενίσχυσης του ΠΑΟΚ Β συνεχίζεται με τους «ασπρόμαυρους» να ενδιαφέρονται για τον 18χρονο Λευκορώσο κεντρικό αμυντικό Πάβελ Απετένοκ.

Ο υψηλόσωμος στόπερ αγωνίζεται με τη φανέλα της Δυναμό Μινσκ, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, όντας «προϊόν» των ακαδημιών της ομάδας της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας.

Έχει καταγράψει 21 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ είναι και διεθνής με τα κλιμάκια της χώρας, όντας ενεργό στέλεχος της Κ19 της Λευκορωσίας.

Μένει να δούμε αν θα αποτελέσει την όγδοη φετινή μεταγραφή της ομάδας του Νίκου Καραγεωργίου, η οποία αύριο (1/9) μαθαίνει το «καλεντάρι» της για τη φετινή χρονιά στη Super League 2.

