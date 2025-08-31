Αν και προηγήθηκε νωρίς, η Ίντερ ηττήθηκε εντός έδρας από την Ουντινέζε (1-2). Πρώτη νίκη για την Λάτσιο, 4-0 την Ελλάς Βερόνα στο Olimpico.

Οι Nerazzurri είχαν υποχρέωση για το 2x2 στο ξεκίνημα της σεζόν μετά το 5-0 επί της Τορίνο και πίστεψαν ότι θα το καταφέρουν αφού άνοιξαν το σκορ νωρίς κόντρα στην Ουντινέζε. Στο 17’ ο Ντούμφρις καλυπτόταν και από κοντά άνοιξε το σκορ, όμως η συνέχεια δεν θα ήταν τόσο όμορφη για την ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Ο σκόρερ της Ίντερ έκανε χέρι στο 29’ και ο Ντέιβις από τη βούλα του πέναλτι ξεγέλασε τον Ζόμερ για το 1-1, ενώ τα χειρότερα ήρθαν στο 40’ όταν ο Ατά με εκπληκτικό σουτ βρήκε τη γωνία για το 1-2. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, ο Ντιμάρκο βρήκε δίχτυα αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ και όσο και αν προσπάθησαν με γεμίσματα και σέντρες, η άμυνα της Ουντινέζε έβγαζε τα πάντα και κράτησε την πολύτιμη νίκη.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Λάτσιο πέτυχε την πρώτη της νίκη, αφού στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί από την Κόμο. Οι Laziali, με τον Μαουρίτσιο Σάρι πλέον στον πάγκο, διέλυσαν εντός έδρας την Ελλάς Βερόνα με 4-0 χάρη στα γκολ των Γκουεντουζί, Τζακάνι, Καστεγιάνος, Ντιά και πήραν εμφατικά το τρίποντο στην Αιώνια Πόλη.