Κλήρωση για οκτάδα και για αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού στάτους της ΑΕΚ

Μια όμορφη Παρασκευή. Η προηγούμενη τόσο όμορφη ήταν στο ηλιόλουστο Μπράιτον όπου είχα μείνει και την επόμενη και άκουσα στην προκυμαία τυχαία έναν αρχαίο ΑΕΚτζή, συνταξιούχο χούλιγκαν, να λέει πως ήταν η πιο ωραία του βραδιά σε γήπεδο. Μπορεί να μην ήταν και να αδικούσε άλλες μεγαλύτερες αλλά αυτό είναι η Ευρώπη. Και μας είχε λείψει. Σε όλους. Παιδιά, μεγάλους, αρχαίους και φιεστάκηδες. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην Ευρώπη και ζήσαμε μια όμορφη Παρασκευή με κληρώσεις και όνειρα μετά από μια απολαυστική αλλά και λυτρωτική Πέμπτη για το ΟΛΟΝ ΑΕΚ. Και ήρθε μια κλήρωση που μας ψιθυρίζει πως θα υπάρχει συνέχεια και μετά τα Χριστούγεννα. Θα ρωτήσει κάποιος: Όλα αυτά για την πρόκριση σε League Phase μιας διοργάνωσης που έχει κερδίσει ακόμη κι ο Ολυμπιακός και μάλιστα σε σεζόν που είχε φάει πέντε από την… Φράιμπουργκ και τον ισοφάρισε κάποια Κόπολα από 0-2 σε 2-2; Δεν έχει σημασία η κακή αυτή στιγμή της διοργάνωσης και το γεγονός πως υπάρχουν δεκάδες ομάδες στην Ευρώπη πολύ ανώτερες από τον νικητή της κάθε χρόνο.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν απεγνωσμένα αυτή την πρόκριση για να μπορέσει να ξαναφτιάξει από το μηδέν το Ευρωπαϊκό της μέλλον. Και να αναβαθμίσει το στάτους της ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της Ευρώπης όπου θα βρεθεί ξανά σύντομα. Μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα έφτασε στην 11η θέση της κατάταξης, με πέντε ομάδες και υψηλούς συντελεστές χάρη πρώτα στον ΠΑΟΚ και μετά τον Ολυμπιακό στο Conference League. Μπορεί το πρεστίζ να είναι μειωμένο αλλά οι πόντοι μετράνε. Κακά τα ψέμματα για να μπορέσει η ΑΕΚ να φύγει από την ντροπιαστική θέση που βρέθηκε με τους αποκλεισμούς σοκ κυρίως στο Conference χρειαζόταν αυτή την πρόκριση, σε αυτή την διοργάνωση.

Τώρα ο στόχος δεδομένα είναι η πρόκριση αλλά η ΑΕΚ πρέπει να βάλει τον πήχη πιο ψηλά. Στην πρώτη οκτάδα. Και έχει ο Θεός. Ομάδα που πριν αρχίσει το παιχνίδι έχει νικήσει δεν υπάρχει φέτος στην διοργάνωση όπως πέρυσι η Τσέλσι. Η ΑΕΚ δεν επέστρεψε απλά για να παρακολουθήσει. Τον Οκτώβριο δεν φοβάται, είχε πει ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ θα είναι έτοιμη στο 100%. Και όπως βλέπουμε είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει στην τύχη και τηρεί τις υποσχέσεις του. Ήταν φανταστική η ομιλία του πριν το ματς.

Και ακόμη πιο φανταστικό το ότι η ΑΕΚ επιτέλους γίνεται πιο εξωστρεφής και μοιράζεται μαζί μας τέτοιες στιγμές. Ποτέ δεν είναι αργά αλλά ειλικρινά στεναχωρήθηκα λίγο γιατί σκέφτηκα πως δεν έχουμε διαθέσιμο ένα ντοκιμαντέρ από την πρώτη σεζόν της Αγιά Σοφιάς με τέτοιες στιγμές από την πορεία προς το επικό Νταμπλ. Και όχι μόνο από τα αποδυτήρια. Τέλος πάντων. Ότι έγινε ή μάλλον δεν έγινε δεν αλλάζει. Πάμε σε αυτά που θα γίνουν.

Μπορεί από το έκτο γκρουπ η ΑΕΚ να πήρε την Σαμψούντα και μάλιστα εκτός έδρας ανάμεσα σε αντιπάλους πολύ πιο εύκολους κι από το πρώτο την Φιορεντίνα που έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή στη διοργάνωση όμως απέφυγε ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων από το δεύτερο και το τρίτο και το κυριότερο και στα τρία παιχνίδια στην έδρα της είναι από μεγάλο ως τεράστιο φαβορί.

Μόνο με τις εντός έδρας νίκες η πρόκριση είναι εξασφαλισμένη και βάσει στατιστικής με 12 σίγουρα αλλά ακόμη και με 11 πόντους είναι στην οκτάδα και αποφεύγει την διαδικασία των πλέι οφ, πηγαίνοντας κατευθείαν στους 16. Τα εκτός είναι δύσκολα όμως η ΑΕΚ δεδομένα θα παίξει όλα τα ματς και πιστεύω πως θα μαζέψει κι εκεί πόντους για να μπει στην οκτάδα. Προέχει η έδρα της και το 3 στα 3. Θα αντιμετωπίσει τρεις ομάδες που καμία δεν είναι ανώτερη από τις ομάδες που απέκλεισε με νίκες στη Φιλαδέλφεια.

Είναι μεγάλη ευκαιρία και δεν πρέπει να χαθεί. Θα έχει πέντε βασικούς επιπλέον που δεν είχε στο αριστουργηματικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ και ΠΡΕΠΕΙ να έχει και τους δύο επιπλέον παίκτες που έχει προαναγγείλει ο Νίκολιτς. Τον κεντρικό χάφ που θα παίζει εξάρι στο ρόμβο ή μαζί με άλλο χάφ όπως στις δύο αναμετρήσεις με τους Βέλγους και τον επιθετικό που να μπορεί να παίζει και μαζί και στη θέση του Γιόβιτς. Αυτά για την Ευρώπη. Για το πρωτάθλημα μετά υπάρχουν άλλες 10 μέρες αλλά οι δυο που θα αποκτηθούν για την λίστα θα παίζουν κι εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο και ραντεβού στο ΝΑΟ…