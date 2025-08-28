Από Ρεάλ και Μπάρτσα μέχρι… Καϊράτ: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase του CL

Η κλήρωση στο Μονακό ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και ο Ολυμπιακός έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα τεθεί αντιμέτωπος στην League Phase του Champions League!

Οι Πειραιώτες έμαθαν τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κληρώθηκε με την Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και την Μπαρτσελόνα (εκτός) από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ θα αντιμετωπίσει στο Φάληρο την Λεβερκούζεν και την Άρσεναλ στην Αγγλία από το δεύτερο γκρουπ.

Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στο οποίο βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, η κληρωτίδα έβγαλε την Αϊντχόφεν εντός έδρας και τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Από το τελευταίο γκρουπ οι Πειραιώτες πήραν τις «σταχτοπούτες», Πάφο εντός και Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας στο μακρινό Καζακστάν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τρομερά απίστευτο έργο κόντρα σε δύο από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου με τα οποία κληρώθηκαν στο πρώτο γκρουπ. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αποτελούν ουσιαστικά και τις δύο δυσκολότερες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα φετινά... αστέρια. Από εκεί και πέρα Μπάγερ Λεβερκούζεν και Άρσεναλ, είναι επίσης «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά ειδικά κόντρα στους Άγγλους, οι Πειραιώτες ξέρουν τον... τρόπο.

Από την Ολλανδία, Αϊντχόφεν και Άγιαξ αποτελούν δύο ιστορικούς συλλόγους, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να τους κοιτάξει στα... μάτια, έχοντας και θετική προϊστορία απέναντι τους. Τέλος, οι «νεοφώτιστες» του Champions League, Πάφος και Καϊράτ Αλμάτι σίγουρα αποτελούν βατοί αντίπαλοι για τους νταμπλούχους Ελλάδας, αλλά θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή ειδικά στο παιχνίδι κόντρα στην Αλμάτι στο μακρινό Καζακστάν.

Πρόκειται για ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά στο οποίο παίρνουν μέρος 36 ομάδες και θα υπάρχει μία ενιαία βαθμολογία, με τις πρώτες 8 να παίρνουν αυτόματα το «εισιτήριο» για τη φάση των «16», εκείνες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9-24 να συμμετέχουν στα playoffs για να βρεθούν στους 16 και τις 12 τελευταίες της κατάταξης να «αποχαιρετούν» οριστικά την Ευρώπη.

Το ερχόμενο Σάββατο 30 Αυγούστου, θα γίνει γνωστό αναλυτικά το καλεντάρι όλων των αγώνων της League Phase.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες με τον Ολυμπιακό:

Ρεάλ εντός έδρας

Μπαρτσελόνα εκτός έδρας

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Άρσεναλ εκτός έδρας

Αϊντχόφεν εντός έδρας

Άγιαξ εκτός έδρας

Πάφος εντός έδρας

Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας

Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League 2025/26:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26