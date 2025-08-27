Στις κλήσεις της Εθνικής Σλοβενίας ο Τσέριν (pic)

Ο Άνταμ Τσέριν συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σλοβενίας για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα λάβουν χώρα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με την Σλοβενία να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Σουηδία στις 5 του μήνα και εκτός έδρας την Ελβετία τρεις ημέρες αργότερα.

Στις κλήσεις του Ματίας Κεκ συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο 26χρονος χαφ του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν, που αποτελεί ούτως ή άλλως βασικό στέλεχος της χώρας του και μετράει μέχρι σήμερα 42 συμμετοχές και 6 γκολ.

Μαζί του θα είναι και ο άλλοτε συμπαίκτης του στο «Τριφύλλι», Αντράζ Σπόραρ.

Αναλυτικά οι κλήσεις: