Στις κλήσεις της Εθνικής Σλοβενίας ο Τσέριν (pic)

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα λάβουν χώρα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με την Σλοβενία να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Σουηδία στις 5 του μήνα και εκτός έδρας την Ελβετία τρεις ημέρες αργότερα.
Στις κλήσεις του Ματίας Κεκ συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο 26χρονος χαφ του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν, που αποτελεί ούτως ή άλλως βασικό στέλεχος της χώρας του και μετράει μέχρι σήμερα 42 συμμετοχές και 6 γκολ.
Μαζί του θα είναι και ο άλλοτε συμπαίκτης του στο «Τριφύλλι», Αντράζ Σπόραρ.
Αναλυτικά οι κλήσεις:
📋🇸🇮 Znan je seznam vabljenih igralcev za tekmi s Švedsko 🇸🇪 in Švico 🇨🇭— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 26, 2025
🎟️ https://t.co/pCV2aspMPu#SrceBije 🇸🇮 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AdCYRCgF0j