Η Κρεμονέζε πάει για την έκπληξη με τον Τζέιμι Βάρντι

Ο Τζέιμι Βάρντι, βρίσκεται κοντά στο να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς συζητά με την Κρεμονέζε για να συνεχίσει την πορεία του στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο 38χρονος στράικερ, που συνέδεσε το όνομά του με την πιο λαμπρή στιγμή στην ιστορία των «αλεπούδων» κατακτώντας την Premier League το 2016, αποχώρησε φέτος από τη Λέστερ ύστερα από 500 εμφανίσεις με τη φανέλα της. Η τελευταία του σεζόν έκλεισε με πίκρα, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε στην Championship.

Όπως μετέφερε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, οι ιθύνοντες της Κρεμονέζε έχουν βάλει τον Βάρντι στο στόχαστρο για να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή και βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του. Ο Άγγλος άσος παραμένει ελεύθερος και αναζητά την πρώτη εμπειρία της καριέρας του εκτός Αγγλίας.

Η ομάδα από την Κρεμόνα, που φέτος επέστρεψε στη Serie A, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την τεράστια νίκη της πρεμιέρας στο «Σαν Σίρο» απέναντι στη Μίλαν (2-1). Η ενδεχόμενη προσθήκη του Βάρντι θα αποτελέσει ένα τεράστιο μεταγραφικό “μπαμ” για τον σύλλογο και μια ακόμη μεγάλη ιστορία για το ιταλικό πρωτάθλημα.