Το «20» του Βιεϊρίνια στις πλάτες του Ζαφείρη!

Δεν ήταν απλώς ένας αριθμός. Ήταν η βαριά κληρονομιά του Αντρέ Βιεϊρίνια, το «20» που έγραψε ιστορία, που σήκωσε κούπες, που έγινε σύμβολο πίστης για τον ΠΑΟΚ. Και ο Χρήστος Ζαφείρης μοιάζει έτοιμος να «κουβαλήσει» πάνω του τη λάμψη και την ευθύνη του.

Μέρες πριν την ανακοίνωση, ο Δικέφαλος είχε αφήσει το πρώτο σημάδι. Ένα «20» στον ουρανό της Τούμπας, στα social media, σαν μία υπόσχεση ότι ετοιμάζεται, έρχεται...

Όμως ο Ζαφείρης είχε ήδη νιώσει τη φανέλα στο σώμα του. Είχε ήδη δει τον εαυτό του να μπαίνει στο χορτάρι με τα ασπρόμαυρα. Η απόφαση ήταν δική του, η διαδρομή σχεδιασμένη βήμα-βήμα.

Κάθε μέρα, μαζί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, έφερνε πιο κοντά το όνειρο. Από τις πρώτες επαφές, μέχρι την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και θα νιώσει τι σημαίνει να γίνεσαι κομμάτι της οικογένειας του Δικεφάλου.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ γνώριζε πως το «20» έχει ιστορία πίσω του, δεν θα μπορούσε να... δοθεί επιπόλαια. Δεν μπορούσε να δοθεί απλώς για μία ακόμη χρονιά, να αλλάζει κάτοχο. Χρειαζόταν προσοχή, σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο που το τίμησε όσο κανείς, τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

Από την άλλη, ο Ζαφείρης δεν έβλεπε μόνο έναν αριθμό στη φανέλα, αλλά μια ιστορία που θέλει να συνεχίσει, ένα βάρος που θέλει να σηκώσει. Για τον ίδιο, το «20» μοιάζει με υπόσχεση, αλλά και με έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και της εμπιστοσύνης του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του.

ΠΑΟΚ και παίκτης συζήτησαν ακόμη και γι΄αυτό και κατέληξαν πως το νούμερο «20» είναι έτοιμο και διαθέσιμο για τη μεγαλύτερη μεταγραφή των ασπρόμαυρων. Για τον Χρήστο Ζαφείρη...