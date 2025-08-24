Κωνσταντινίδης: «Συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί για τους πρώτους τρεις βαθμούς»

Ο Παντελής Κωνσταντινίδης μίλησε στην ΝΟVA για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, απέναντι στην οποία οι παίκτες του Δικεφάλου πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί.

Ο εκ των άμεσων συνεργατών του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στον πρώτο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος, απέναντι σε μία παραδοσιακή και δυναμική ομάδα, την ΑΕΛ.

Aναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της ΝΟVA:

«H AEΛ είναι μια ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία και θα έχει πολύ ισχυρό πνεύμα και διάθεση να φανεί και να επανέλθει με ωραίο τρόπο στην μεγάλη κατηγορία. Είναι μια παραδοσιακή ομάδα, μια ομάδα που έχει δυναμική και θα θέλει να την αναπτύξει, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε συγκεντρωμένοι για να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα».