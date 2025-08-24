ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη του πρωταθλήματος

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ και η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο σημερινό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η δράση της πρεμιέρας της Super League συνεχίζεται με τους δύο Δικεφάλους να ρίχνονται στη μάχη. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις λίγες ημέρες πριν τους επαναληπτικούς απέναντι σε Άντερλεχτ και Ριέκα, αντίστοιχα.

Η Ένωση υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, ο οποίος αποκλείστηκε από το Κύπελλο, χάνοντας στη διαδικασία των πέναλτι στην Καβάλα. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, για να δώσει ανάσες σε όλους έπαιξαν στις Βρυξέλλες.

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα την ΑΕΛ που επέστρεψε με φιλοδοξίες στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, ενώ οι «βυσσινί» έχουν ανεβασμένο ηθικό έπειτα από την εκτός έδρας νίκη-πρόκριση στο Κύπελλο επί της Καλαμάτας (1-2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 1ης αγωνιστικής:

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 OPAP Arena, ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1)

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Novasports Prime)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

*Δεν έχει οριστεί ακόμη το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ