Η αποστολή της ΑΕΛ για την Τούμπα - Οι επιλογές του Γιώργου Πετράκη

Οι επιλογές του Γιώργου Πετράκη για το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην επιστροφή της στην Super League, με τον Γιώργο Πετράκη να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας του για την πρώτη αγωνιστική.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΛ:

Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/08/25) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Γήπεδο της Τούμπας (24/08/25, 21:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

Facebook

Twitter

Telegr