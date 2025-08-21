Γερό μπάσιμο της Χιρόνα για Ουναΐ!

Οι Καταλανοί βρήκαν λεφτά από πωλήσεις και κινούνται πιο επιθετικά από ποτέ για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου της Μαρσέιγ.

Μεταγραφικός οργασμός στην Χιρόνα που μπορεί αίφνης να βρεθεί με περισσότερα από 50 εκατομμύρια στα ταμεία της, που της επιτρέπουν να κινηθεί πολύ πιο επιθετικά για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Η πώληση του Μιγκέλ Γκουτιέρες στην Νάπολι και η διαφαινόμενη του Τσέχου Κρέιτσι στην Γουλβς, θα φέρουν ρευστότητα στα ταμεία, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με καταλανικά Μέσα, η Χιρόνα έχει βάλει στο μάτι τον πρώην Μαροκινό μέσο του Παναθηναϊκού.

Για την ακρίβεια, τονίζεται ότι ο ισπανικός σύλλογος βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την Μαρσέιγ, με την Χιρόνα να έχει διάθεση να δώσει αρκετά χρήματα στην ομάδα της Μασσαλίας, ωστόσο το θέμα να χαρακτηρίζεται «πολύπλοκο».

Ο Ουναΐ εξακολουθεί να είναι αποκομμένος από την πρώτη ομάδα και να προπονείται με τους υπόλοιπους κομμένους από τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ωστόσο οι Γάλλοι εξακολουθούν να ζητούν ακατέβατα ποσά που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το καταλανικό 3Cat, η μεταγραφή του Ουναΐ στην Χιρόνα θα γίνει πολύ πιο εύκολη, αν τελικά η Ρεάλ Σοσιεδάδ αποκτήσει τον Βενεζουελάνο μέσο Γιάνχελ Ερέρα, ο οποίος έχει ρήτρα αποδέσμευσης 25 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.