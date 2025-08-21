Ενισχύθηκε με Διαμαντή η Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ενισχύθηκε σημαντικά στα μετόπισθεν με την απόκτηση του 25χρονου κεντρικού αμυντικού, Απόστολου Διαμαντή, ο οποίος διαθέτει εμπειρία και από την μεγάλη κατηγορία.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Καλώς ήρθες Απόστολε!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Απόστολο Διαμαντή.

Ο Απόστολος είναι γεννηθείς στις 20/5/2000 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ο 25χρονος στόπερ έχει διαγράψει ήδη μια σημαντική πορεία στις επαγγελματικές κατηγορίες, με αρκετές συμμετοχές στη Stoiximan Superleague αλλά και στη Super League 2.

Έχοντας ξεκινήσει από την Κ19 του Πανσερραϊκού, μετακινήθηκε στον ΠΑΟΚ. Από εκεί δόθηκε δανεικός στο ΝΠΣ Βόλος, ενώ τη σεζόν 2020-2021 μετακόμισε ως ελεύθερος στον ΟΦΗ. Τη χρονιά 2023-2024 βγήκε εκτός συνόρων για να αγωνιστεί στην Τουρκία με την Ινστανμπουλσπόρ, για να ακολουθήσει η Κραϊόβα στη Ρουμανία. Στη συνέχεια επαναπατρίστηκε για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, ενώ την περσινή περίοδο αγωνίστηκε στον Ηρακλή καταγράφοντας 22 συμμετοχές, με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Απόστολο στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».