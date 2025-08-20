Ζαφείρης με σφραγίδα Σαββίδη: Μία κίνηση - σταθμός για τον ΠΑΟΚ

Η οικογένεια Σαββίδη κινεί τα νήματα στην υπόθεση Ζαφείρη και δείχνει διατεθειμένη να γράψει ιστορία με μια μεταγραφή-ορόσημο για τον ΠΑΟΚ!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Ιβάν Σαββίδης τίναξε τη μπάνκα στον αέρα και με την πρόταση 10+2 εκατ. ευρώ έκαμψε τις αντιστάσεις των Τσέχων. Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Ζαφείρη την 1η του Γενάρη,

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες και παρά την αδιάλλακτη στάση του προέδρου, ο οποίος ρητά και κατηγορηματικά έλεγε πως δεν παραχωρείται ο Ζαφείρης, η οικογένεια Σαββίδη έδειξε επιμονή και μεγάλη αποφασιστικότητα για να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μια από τις μεγαλύτερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας την υπόθεση εδώ που βρίσκεται σήμερα!

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια κομβικό ρόλο έπαιξε και η τεράστια θέληση του ποδοσφαιριστή να «ντυθεί» στα ασπρόμαυρα, πιέζοντας με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Σλάβια να τον πουλήσει...

Παρά ταύτα, η Σλάβια εξακολουθεί να ζητά η συμφωνία να ολοκληρωθεί άμεσα, με τον Ζαφείρη να παραμείνει στην Πράγα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο ΠΑΟΚ, πάντως, δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις, εξαντλώντας τις πιθανότητες να πετύχει την άμεση ένταξη του 22χρονου διεθνή στην ομάδα. Πρόκειται άλλωστε και για τη δική του ξεκάθαρη επιθυμία, αλλά και της οικογένειάς του, που θέλουν να φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου από τώρα... Αν και νωρίτερα, ο πρόεδρος της Σλάβια το ξεκαθάρισε για Γενάρη...