Πρόεδρος Σλάβια: «Βρήκαμε μία συμφέρουσα λύση για όλους - Τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης»

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, επιβεβαίωσε το μεταγραφικό «μπαμ» του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως ο Ζαφείρης θα μετακομίσει στον Δικέφαλο τον Γενάρη!

Η είδηση της μεταγραφής του Xρήστου Ζαφείρη στην Τούμπα ταξίδεψε... άμεσα και στην Τσεχία, με τα τοπικά ΜΜΕ να παρουσιάζουν από την δική τους πλευρά την σπουδαία μεταγραφή του ΠΑΟΚ όπως και τη νέα ακριβή πώληση της Σλάβια Πράγας, που θα καρπωθεί το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιβεβαίωση του deal ήρθε και δια... στόματος του προέδρου της τσέχικης ομάδας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, ο οποίος μέσα από ένα νέο «χτύπημα» στα social media σημείωσε πως πρόκειται για μία συμφέρουσα λύση του συλλόγου του, ο οποίος θα έχει διαθέσιμο τον Ζαφείρη για το League Stage του Champions League, μιας και ο ποδοσφαιριστής όπως σημειώνει θα αποχωρήσει την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς.

Όσα ανέφερε με αναδημοσίευσή ενός tweet από ΜΜΕ της Τσεχίας που ενημέρωσε για την μεταγραφή:

«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ»